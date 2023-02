Thép Xanh Nam Định chỉ có 1 phương án tấn công và đã bị bắt bài?

Trận đấu giữa Viettel FC và Thép Xanh Nam Định tại vòng 4 V.League 2023 diễn ra trên sân Hàng Đẫy kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong bối cảnh Viettel FC có nhiều cơ hội hơn, cầm bóng phối hợp tấn công tốt hơn. Ở hiệp 1, Thép Xanh Nam Định phối hợp thoát pressing rất lúng túng trong khi HLV Thạch Bảo Khanh bên phía Viettel lại tỏ ra quá an toàn khi không huy động lực lượng ép sân vào thời điểm có cơ hội.



Thép Xanh Nam Định gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu với Viettel FC. Ảnh: Vietnamplus

Về phía Thép Xanh Nam Định, qua các vòng đấu đầu tiên ở V.League 2023, cách tổ chức triển khai tấn công giải quyết trận đấu của đội bóng này là tận dụng sức càn lướt, chiều cao của các ngoại binh. Với những Dominic Vinícius cao tới 1m94 hay Samuel Nnamani với thể hình như 1 vận động viên bóng bầu dục, phương án này ban đầu có hiệu quả. Điều kiện để phát huy lối đá này là ngoài việc dựa vào các pha bóng cố định, các quả phối hợp đá phạt trực tiếp hay phạt góc, các cầu thủ Thép Xanh Nam Định cần phải đưa được bóng xuống đáy biên, tạo ra các tình huống lật bổng vào trung lộ càng nhiều càng tốt, tận dụng chiều cao, sự càn lướt của các tiền đạo, tạo áp lực, ghi bàn thắng, hoặc chí ít thì cũng tạo ra được những quả phạt góc.

Nhưng khi không thực hiện được bài tấn công này, như trong trận gặp Viettel FC, việc tổ chức tấn công của Thép Xanh Nam Định tỏ ra rất bế tắc. Rõ ràng, khả năng kết nối của các cầu thủ tấn công Thép Xanh Nam Định trong trận này kém. Có thể hình dung rằng, khi xác định phương án tấn công chủ đạo dựa vào chiều cao và bóng bổng, Thép Xanh Nam Định đành chấp nhận hy sinh khả năng phối hợp nhỏ linh hoạt, cả ở thực tế diễn biến trên sân lẫn ưu tiên thời lượng dành cho các bài tập chiến thuật trong tập luyện hàng ngày của đội bóng.

Các cầu thủ Viettel FC tổ chức bắt chặt khu vực giữa sân. Các tiền vệ của Thép Xanh Nam Định không cầm bóng được để tổ chức tấn công. Những ngòi nổ tấn công, các đầu mối phân phối bóng, điển hình là Nguyễn Phong Hồng Duy bị cô lập.

Các cầu thủ Viettel FC cố gắng không cho đối phương đưa bóng xuống đáy biên. Họ sẵn sàng phạm lỗi ở khu vực giữa sân nhưng rất hạn chế phạm lỗi gần khu vực cấm địa. Thực tế, trận này, các cầu thủ Viettel FC chỉ vài lần để cho đối phương đưa được bóng xuống đáy biên để tạt vào, và gần như lần nào các cầu thủ Thép Xanh Nam Định cũng tạo ra được tình huống có thể dẫn đến nguy hiểm từ những quả tạt.

Đảm nhiệm vị trí giữa sân của Nam Định FC là Trọng Đại. Cầu thủ này thi đấu mạnh mẽ, năng nổ, hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Có thể nói, anh là phương án rất an toàn cho nhiệm vụ phòng ngự của đội bóng.

Thép Xanh Nam Định cần có thêm các phương án tấn công để đạt hiệu quả cao hơn. Ảnh: Báo Thanh Niên

Nhưng ở hiệp 2, vị trí của anh được thay bằng Đức Huy. Nhìn cách Đức Huy đảm nhiệm vai trò kết nối hàng hậu vệ với tiền vệ, ta nhận thấy trong vai trò này, Trọng Đại đã thể hiện không tốt. Có Đức Huy, tuyến dưới, nơi khởi nguồn cho các đợt tổ chức tấn công của Nam Định cầm bóng chắc hơn hẳn, mềm mại hơn, uyển chuyển hơn.

Khi chưa có Đức Huy trên sân, Hồng Duy thi đấu kém hiệu quả. Anh chuyền hỏng nhiều, để mất bóng nhiều, gây cho người xem cảm giác chất lượng thi đấu, chất lượng chuyên môn của Hồng Duy kém. Lý do là anh đã không nhận được đủ sự hỗ trợ của đồng đội. Nhưng với sự hỗ trợ của Đức Huy, Nguyễn Phong Hồng Duy thi đấu tốt hơn, cầm bóng tự tin hơn. Anh có điều kiện để sáng tạo, đưa ra những đường phát động tấn công hiệu quả hơn, chính xác hơn hẳn so với hiệp 1. Trong cả trận, Nam Định chỉ có 1 pha phối hợp nhỏ tạo ra đột biến nguy hiểm ở hiệp 2 do số 12 Khắc Ngọc khởi xướng và đóng vai trò nòng cốt.

Thép Xanh Nam Định đã có những thành công ban đầu với lối đá hiện tại, nhưng qua trận gặp Viettel FC đã gióng lên hồi chuông báo động về sự đơn điệu trong phương án tổ chức tấn công. Dần dần, các đối thủ của họ sẽ tìm ra cách để bắt bài, để khắc chế lối chơi này giống như những gì Viettel FC đã làm, khi đó Thép Xanh Nam Định sẽ rất khó giữ được vị trí cao trong bảng xếp hạng.