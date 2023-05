Thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội 2023: Cách tô phiếu trắc nghiệm chính xác nhất

Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra vào ngày 6/5 (thứ 7).

Theo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có hơn 4.600 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực, con số này gấp đôi so với năm ngoái khi kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của trường không chỉ để tuyển sinh riêng, mà các cơ sở đào tạo khác cũng dùng tuyển sinh đầu vào, gồm: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Quy Nhơn.

Đề thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có kết hợp trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm phù hợp tùy theo bài thi. Thí sinh phải làm bài thi trên giấy thi đối với phần thi tự luận và phiếu trả lời trắc nghiệm đối với phần thi trắc nghiệm.

Vậy thí sinh cần lưu ý gì khi làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm bài thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội 2023?

Ngoài những vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định, để làm phần thi trắc nghiệm của bài thi đánh giá năng lực, thí sinh cần mang theo bút chì đen, loại mềm (2B,...,6B), dụng cụ gọt bút chì, tẩy chì, bút mực hoặc bút bi (mực khác màu đỏ). Thí sinh nên mang theo đồng hồ (không mang đồng hồ thông minh) để theo dõi giờ làm bài.

Ngay sau khi nhận được phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh dùng bút mực hoặc bút bi điền đầy đủ bằng chữ vào các mục để trống từ số 1 đến số 6.

Tại Mục 7, ở hai ô đầu ghi hai số 0 và ở bốn ô còn lại ghi số báo danh với đầy đủ 4 chữ số (kể cả chữ số 0 ở đầu SBD, nếu có). Sau đó, chỉ dùng bút chì, lần lượt theo từng cột tô kín ô tròn có chữ số tương ứng với chữ số ở đầu cột. Thí sinh có thể xem chi tiết ở ảnh dưới:

Ảnh chụp ví dụ tô phiếu trả lời trắc nghiệm. Ảnh: CMH



Khi nhận được đề thi, thí sinh ghi tên và số báo danh của mình vào đề thi. Phải kiểm tra để đảm bảo rằng: nội dung đề được in rõ ràng, không thiếu chữ, mất nét; tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi (ở cuối trang). Nếu có những chi tiết bất thường, thí sinh phải báo ngay cho giám thị để xử lý.

Đề thi có mã số riêng. Thí sinh xem mã đề thi (in trên đầu đề thi) và dùng bút mực hoặc bút bi ghi ngay 03 chữ số của mã đề thi vào 03 ô vuông nhỏ tại Mục 8. Sau đó chỉ dùng bút chì lần lượt theo từng cột tô kín ô tròn có chữ số tương ứng với chữ số ở đầu mỗi cột (như ví dụ trên ảnh chụp).

Khi trả lời từng câu trắc nghiệm, thí sinh cần đọc kỹ nội dung câu hỏi. Phải đọc hết trọn vẹn cả phần dẫn và bốn lựa chọn A, B, C, D để chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) và chỉ dùng bút chì tô kín 1 ô tròn tương ứng với chữ cái A hoặc B, C, D trong phiếu TLTN.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, chỉ có phiếu trả lời trắc nghiệm do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cung cấp mới được coi là bài làm của thí sinh. Bài làm phải có 2 chữ ký của 2 giám thị phòng thi.

Trên phiếu trả lời trắc nghiệm chỉ được viết một thứ mực không phải là mực đỏ và tô chì đen ở ô tròn; không được tô bất cứ ô tròn nào trên phiếu trả lời trắc nghiệm bằng bút mực, bút bi.

Khi tô các ô tròn bằng bút chì, phải tô đậm và lấp kín diện tích cả ô; không gạch chéo, hoặc chỉ đánh dấu vào ô được chọn; ứng với mỗi câu trắc nghiệm chỉ được tô 1 ô tròn.

Thi đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội 2023: Thí sinh không làm được bài vẫn phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm



Để cho bài làm của thí sinh được chấm tự động, chính xác bằng máy, thí sinh phải giữ phiếu sạch sẽ, không làm rách, làm nhàu hoặc có vết gấp, mép giấy bị quăn.

Ngoài các mục cần ghi trên phiếu bằng bút mực và các câu trả lời tô chì, thí sinh tuyệt đối không được viết gì thêm hoặc để lại dấu hiệu riêng trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Bài có dấu riêng sẽ bị coi là phạm quy và không được chấm điểm.

Thí sinh làm xong bài phải ngồi tại chỗ, không nộp bài trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài.

Khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, có lệnh thu bài, thí sinh phải ngừng làm bài, bỏ bút xuống, úp sấp đề thi và phiếu trả lời trắc nghiệm xuống mặt bàn, chờ nộp phiếu trả lời trắc nghiệm và đề thi theo hướng dẫn của giám thị. Thí sinh không làm được bài vẫn phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi nộp phiếu trả lời trắc nghiệm thí sinh phải ký tên vào danh sách thí sinh nộp bài.

Thí sinh chỉ được rời khỏi chỗ của mình sau khi giám thị đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm và cho phép thí sinh ra về.