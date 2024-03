Thi ĐGNL ĐH Quốc gia TP.HCM: Thí sinh lưu ý gì để tránh thất vọng ra về?

Ngày 7/4 sắp tới, dự kiến gần 100.000 thí sinh sẽ tham gia đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2024 tại 24 địa phương trên cả nước. Đây là kỳ thi được nhiều thí sinh trông đợi, bởi kết quả thi có thể xét tuyển vào gần 100 trường đại học, cao đẳng đồng thời giảm bớt áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin từ Hội đồng kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 cho biết, có một số lưu ý quan trọng thí sinh cần nắm trước kỳ thi.

Quên mang giấy tờ cá nhân sẽ không được thi

Hội đồng kỳ thi đánh giá năng lực yêu cầu, thí sinh có mặt tại phòng thi ĐGNL đúng thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi. Thí sinh đến cửa phòng thi sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài 15 phút sẽ không được dự thi (đến sau 8h45 phút).

Nhiều thí sinh quên mang theo giấy báo dự thi được hướng dẫn làm thủ tục để được vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Khi đi thi, thí sinh cần mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định ghi trong giấy báo dự thi, và xuất trình giấy tờ tùy thân mà thí sinh đã sử dụng để đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh phải mang một trong các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu (bản chính, còn hạn sử dụng, có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin đăng ký dự thi). Nếu không mang theo một trong số các loại giấy tờ này, thí sinh sẽ không được tham gia kỳ thi.

Trường hợp thí sinh không mang theo Giấy báo dự thi, các em phải có mặt tại Phòng Hội đồng thi trước giờ tập trung thí sinh tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

Đồng thời, nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin liên lạc (email, số điện thoại, địa chỉ) trong danh sách dự thi và giấy báo dự thi, thí sinh phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi trước giờ thi để xử lý kịp thời.

Trong quá trình làm bài thi, thí sinh không được rời khỏi phòng thi; không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài.

Thí sinh quên căn cước công dân tại kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 và phải bất lực ra về.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, thí sinh được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát. Trước khi rời phòng thi, thí sinh cần nộp lại cho cán bộ coi thi toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp đã được phát. Trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng thi và khu vực thi của thí sinh do trưởng điểm thi quyết định.

Những vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi

Thí sinh được mang vào phòng thi bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi (không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu, không có chức năng gửi - nhận thông tin và ghi âm, ghi hình); Atlat Địa lí Việt Nam (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).

Các loại máy tính bỏ túi thông dụng được mang vào phòng thi gồm: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, N-690VE X; Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E379, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX-570VN PLUS, FX-570MS.

Thí sinh không được mang vào phòng thi giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin, thiết bị chứa đựng thông tin, các vật dụng khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài và quá trình chấm thi.

Khi vào phòng thi, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng không được mang nêu trên, dù chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.