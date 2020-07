Thi lớp 10 tại Đà Nẵng: Nhiều thí sinh bật khóc trong ngày thi cuối cùng

Sáng nay (19/7), học sinh Đà Nẵng bước vào thi môn Toán. Đây là môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 - 2021.



Ghi nhận của PV Dân Việt tại trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), vì đề thi của 2 môn thi trước khá "dễ thở" nên tâm lý của thí sinh trở nên thoải mái hơn khi bước vào phòng thi, trong khi phụ huynh cũng cố gắng tạo không khí nhẹ nhàng nhất cho con em của mình.

Hơn 13.000 thí sinh tại Đà Nẵng bước vào môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 - 2021.

Nhận xét về đề thi Toán năm nay, nhiều thí sinh cho rằng đề vừa sức và sát với nội dung ôn tập tại trường. Thí sinh Hồ Duy Nghĩa chia sẻ: "Với đề thi này thì những bạn học sinh trung bình sẽ được 5-6 điểm. Ở những câu cuối có tính phân loại thì phải nắm vững kiến thức cũng như ôn tập nhiều mới có thể đạt 8-9 điểm".

Bên cạnh những tâm trạng phấn khởi của thí sinh, những cái thở phào của các bậc cha mẹ vì kỳ thi lớp 10 đã kết thúc, nhiều thí sinh đã không thể giấu nổi thất vọng trong buổi thi cuối cùng.

Rời điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, một thí sinh bật khóc nức nở vì làm bài không tốt. "Con làm bài không được, chắc con rớt rồi", thí sinh này vừa khóc vừa nói với bố mẹ.

Nhiều thí sinh bật khó khi ra khỏi phòng thi.

"Theo em, với đề Toán năm nay những bạn phải có kiến thức thật vững mới mong được điểm cao. Nội dung phần lớn nằm trong kiến thức học kỳ 2. Em bỏ câu cuối cùng vì không đủ thời gian làm bài", thí sinh Trần Thanh Khải cho hay.

Theo Sở GD&ĐT Đà Nẵng , trong buổi thi môn Toán có 64 thí sinh vắng mặt không có lý do. Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo. Tình hình tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có sự cố bất thường nào xảy ra.

Ngày 20/7, những thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ bắt đầu thi. Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 2 điểm thi tại Trường THPT Phan Châu Trinh và THPT Trần Phú với 49 phòng thi. Ngành giáo dục đã huy động 110 cán bộ coi thi và 25 cán bộ giám sát cho kỳ thi vào trường chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh là 300 học sinh, trong đó 20 học sinh tỉnh Quảng Nam.