Nhiều thí sinh gặp sự cố đáng tiếc trong kỳ thi THPT năm 2024

Trưa ngày 28/6, bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban coi thi Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng cho biết, thí sinh Trần Tuấn Anh hệ giáo dục thường xuyên tại điểm thi THPT Nguyễn Du (TP. Bảo Lộc) đã bị ngất trước khi hoàn thành bài thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT năm 2024.

Thí sinh Trần Tuấn Anh là thí sinh bị tai nạn gãy chân trong khi đi thi môn Toán mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết: Bị tai nạn gãy chân khi đến điểm thi, nam sinh nén đau tiếp tục thi môn Toán. Sau khi em Trần Tuấn Anh bị ngất, điểm thi đã làm thủ tục cho thí sinh nhập viện cấp cứu và hướng dẫn gia đình học sinh hoàn tất các hồ sơ để xin xét đặc cách tốt nghiệp.

Em Trần Tuấn Anh bị ngất trước khi hoàn thành bài thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT năm 2024.

Như Dân Việt đã thông tin, 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, em Trần Tuấn Anh đi xe máy chở theo bạn là Lê Thị Trúc Anh cùng học tại Trường Trung cấp Nghề tư thục Tân Tiến (phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc) đi từ nhà ở phường Lộc Tiến đến điểm thi tại trường THPT Nguyễn Du để dự thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuy nhiên, khi đến điểm thi, em Trần Tuấn Anh và em Lê Thị Trúc Anh đã bị tai nạn không mong muốn khiến em Tuấn Anh bị gãy chân, nữ sinh còn lại bị thương nhẹ và gãy răng. Mặc dù vậy, cả 2 thí sinh vẫn tiếp tục hoàn thành bài thi môn Toán trong chiều ngày 27/6.

Em Trần Tuấn Anh được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu khi chưa hoàn thành hết các bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, chiều ngày 27/6, cả em Trần Tuấn Anh và em Lê Thị Trúc Anh đã được lực lượng chức năng đến tận phòng thi đón đến Bệnh viện II Lâm Đồng để thăm khám, điều trị.

Trong sáng ngày 28/6, em Lê Thị Trúc Anh có sức khỏe tốt, tâm lý ổn định, tham gia dự thi và hoàn thành các bài thi tốt nghiệp THPT theo quy định.

Em Trần Tuấn Anh được các đoàn thể, lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên.

Cũng theo bà Phạm Thị Hồng Hải, tại tỉnh Lâm Đồng trong buổi sáng cùng này, có 1 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên tại điểm thi THPT Bùi Thị Xuân (TP. Đà Lạt) đã thi các môn Toán, Ngữ văn nhưng sáng ngày 28/6 thí sinh này bị ốm không thể tham gia thi, điểm thi đã hướng dẫn gia đình học sinh hoàn tất các hồ sơ để xin xét đặc cách tốt nghiệp.

Được biết, tỉnh Lâm Đồng tổng số thí sinh có mặt dự thi bài thi tổ hợp là 15.248, đạt tỷ lệ 99,67%. Trong đó dự thi bài thi khoa học tự nhiên 5.466 thí sinh, dự thi bài thi khoa học xã hội 9.782 thí sinh.

Bình Thuận: Thí sinh ngủ quên, CSGT tới nhà gọi dậy và chở đến điểm thi kịp thời

Bình Thuận - Điểm danh thí sinh vào phòng thi, hội đồng thi phát hiện thiếu 1 thí sinh. CSGT làm nhiệm vụ trước cổng trường đã chạy đến nhà thí sinh này cách trường 10km, gọi dậy và chở đến điểm thi kịp thời gian quy định. Chiều ngày 28.6 tại điểm thi trường THPT Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, cán bộ coi thi làm thủ tục điểm danh thí sinh trước khi vào phòng thi để thi môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Hội đồng thi phát hiện thiếu 1 thí sinh nên đã thông báo và nhờ lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Nam đang làm nhiệm vụ hỗ trợ.Qua rà soát, hội đồng thi xác định thí sinh vắng là T, học sinh trường THPT Hàm Thuận Nam, nhà cách điểm thi hơn 10km. Nhận yêu cầu hỗ trợ, đại úy Nguyễn Thanh Nam - cán bộ Đội CSGT Công an huyện Hàm Thuận Nam đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trước điểm thi đã dùng xe chuyên dụng đến nhà thí sinh T. Khi đến nhà T, phát hiện em T ngủ quên nên đã khẩn trương đưa T đến điểm thi kịp thời gian quy định. Nhờ đó mà thí sinh T đã tham gia bài dự thi môn cuối và hoàn thành kỳ thi của mình.



Nghệ An: Nữ sinh bị tai nạn trên đường đến điểm thi, lỡ thi môn Toán

Nữ sinh ở Nghệ An được bố chở đến điểm thi. Không may, hai bố con nữ sinh bị tai nạn giao thông. Người bố bị thương khá nặng, nữ sinh bị thương nhẹ nhưng lỡ thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.Ngày 27/6, thông tin từ Đội cảnh sát giao thông 1.7 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 13h chiều nay trên đường N5 đoạn qua xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và tải. Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy phải nhập viện cấp cứu.

Vào thời điểm này, nữ sinh N.T.Đ (SN 2006, trú tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc) được bố điều khiển xe máy chở đến điểm thi tại Trường THPT Nghi Lộc 2 để tham gia môn thi Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Khi đến địa điểm trên thì không may va chạm với xe tải ngã ra đường bị thương. Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.Thông tin từ bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết, nữ sinh bị thương nhẹ, tuy nhiên người bố lại bị thương khá nặng. Hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Hai bố con nữ sinh bị tai nạn khiến nữ sinh này lỡ thi môn Toán.

Ngay sau vụ việc xảy ra, UBND huyện Nghi Lộc đã cử cán bộ, lực lượng công an vào Bệnh viện 115 nắm bắt tình hình. Ban chỉ đạo thi huyện Nghi Lộc, các tổ chức đoàn thể khác cũng đã đến bệnh viện để động viên, thăm hỏi sức khỏe của hai bố con thí sinh.Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo cho biết: Sáng nay, em Đông đã hoàn thành môn thi Ngữ văn. Nếu em có nguyện vọng tiếp tục thi những môn còn lại để đạt điểm cao, làm căn cứ để xét tuyển vào các trường Đại học thì Ban chỉ đạo thi tiếp tục vận động, động viên em cố gắng để đến trường thi.

Tuy nhiên, nếu vì sức khỏe của em chưa đảm bảo thì Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ hướng dẫn cho Trường THPT Nghi Lộc 2 làm hồ sơ thủ tục để xét đặc cách tốt nghiệp cho em.Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, môn thi thứ hai (môn Toán) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán: 36.551, tổng số thí sinh vắng thi không lý do: 53. Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Tại các Điểm thi không có các sự cố bất thường. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.