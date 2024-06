Kết thúc buổi thi thứ 3 kỳ thi THPT năm 2024: Thí sinh nhận xét đề xã hội dễ, đề tự nhiên "vừa tầm"

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ hợp xã hội "dễ thở"

Ghi nhận chung của phóng viên Báo Dân Việt cho thấy các thí sinh làm bài thuận lợi. Khối xã hội, các thí sinh cho biết làm hết đề thi. Đề thi môn Giáo dục công dân dễ nhất, tiếp đó là đề Địa lý, đề Sử có hơi khó "nhằn", dễ dính điểm liệt nhất. Đề thi tổ hợp tự nhiên được các thí sinh đánh giá là khó hơn.

Hầu hết các thí sinh dự thi tổ hợp môn xã hội dời phòng thi với tâm thế vui vẻ. Ảnh: Nguyệt Tạ.

Thí sinh Tạ Quang Anh, học sinh trường THPT Lương Đắc Bằng dời kết thúc phần thi sáng ngày 28/6 trong sự vui vẻ, nhẹ nhõm.

Quang Anh chia sẻ: "Không nghĩ là đề 3 môn tổ hợp xã hội lại dễ thế. Dễ nhất vẫn là đề giáo dục công dân, đề địa có một số câu đọc Atlat chưa từng thấy xuất hiện nhưng vẫn làm được. Đề sử thì khó hơn chút".

Định NguyễnBùi Hà Anh tự tin cho hay, đều làm tốt các môn Tự nhiên xã hội bởi trước đó, Hà Anh cho rằng đề nhà trường khảo sát khó hơn nhiều. “Ước tính mỗi môn em được khoảng trên 7 điểm”, Hà Anh nói. Ảnh: Gia Khiêm

Thí sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - Học sinh Trường Marie Curie Hà Nội cho biết vì thi khối D nên em thi tổ hợp xã hội cho có. Tổ hợp 3 môn thì Quỳnh Anh làm bài tốt nhất môn Giáo dục công dân, môn địa thì tàm tạm. Riêng môn Sử Quỳnh Anh cho biết: "chỉ sợ bị liệt".

Còn với Vũ Minh Công, tham dự thi tại điểm thi Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) đề thi Khoa học xã hội cũng có tính phân hóa thí sinh cao. Cụ thể, Công cho hay, 30 câu đầu không quá khó với các thí sinh ôn luyện chắc kiến thức. Tuy nhiên, 10 câu cuối mức độ khó tăng dần.

"Cá nhân em thấy đề Lịch sử khó hơn năm ngoái nhiều, đề Địa lý và Giáo dục công dân tương đương năm trước. Em ước lượng mỗi môn trên 9 điểm", Công nói.

Thí sinh Hoàng Gia Bách chia sẻ môn Giáo dục Công dân dễ đạt được điểm tuyệt đối. Ảnh: Gia Khiêm

Còn với Hoàng Gia Bách, học sinh Trường THPT Kim Liên lại đánh giá đề thi Khoa học xã hội dễ. Môn Giáo dục Công dân dễ được điểm tuyệt đối hơn 2 môn còn lại.

"Nhìn chung từ câu 30 trở đi khó, với môn Địa lý xem tập bản đồ kết hợp một số kiến thức xã hội để làm. Em ước tính mỗi môn mình được trên 9 điểm", Bách tự tin.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ hợp tự nhiên được cho "vừa tầm"

Thí sinh Trần Trung Chiến (Trường THPT Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội) nhận xét đề tổ hợp khoa học tự nhiên vừa tầm. Trong đó đề môn hóa hơi khó, em chủ yếu khoanh đại. Riêng môn sinh đề 6 trang, câu hỏi dài làm thí sinh mất nhiều thời gian đọc và phân tích đề nên gần kết thúc giờ thi em khoanh cho xong.

Còn Nguyễn Thu Trang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đề thi môn Vật lý vừa, đề hóa dễ, em có thể 6 điểm trở lên. Còn môn sinh đối với em là khó, em khoanh cho có.

Trong khi đó, theo nhiều thí sinh tại điểm thi Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) cho biết đề thi năm nay có sự phân hóa. Nguyễn Văn Nam, học sinh Trường Phan Bội Châu cho biết: "Đề lý khó, cho nhiều đồ thị, nhìn hình phải chia tỉ lệ thì em mới làm được. Đề sinh nhiều câu vận dụng giống với đề thi đánh giá năng lực".

Những thí sinh cuối cùng dời địa điểm thi tại điểm thi Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Gia Khiêm

Tại điểm thi Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), sau khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng của buổi sáng rất đông các thí sinh bước ra trong sự chào đón hân hoan của các tình nguyện viên. Tại đây cũng có đông thí sinh tự do đăng ký dự thi. Trong đó, có thí sinh tự do là các công an, cảnh sát nghĩa vụ đang thực hiện huấn luyện, làm nhiệm vụ tại các đơn vị công an, cảnh sát.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bạn Lê Đức Anh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn đánh giá, đề thi 3 môn khối tự nhiên gồm Vật Lý, Hoá học, Sinh học giống đề Toán. Cụ thể, theo Đức Anh thì phần dễ rất dễ, dễ ăn được điểm nhưng để được từ điểm 8 trở lên rất khó để được điểm tối đa.

“Trong 3 môn em hấy khó nhưng khó nhất là đề thi môn Sinh học vì đây không phải môn thế mạnh của em và khó từ câu 110 trở đi. Ước tính môn Sinh học em qua điểm liệt, Hoá khoảng trên 7 điểm, Vật Lý trên 8 điểm”, Đức Anh nói.

Diệp Anh, Trường THPT Lê Quý Đôn cho hay, đối với đề Hoá học 20 câu đầu dễ, đề Sinh học thì vừa sức với bạn, còn đề Vật Lý, Diệp Anh cho rằng khó lấy điểm nhất. “Em ước tính mỗi môn của mình được khoảng 7 điểm”, Diệp Anh cho hay.