Thị trường chip tồi tệ, tập đoàn công nghệ khổng lồ Intel lỗ triền miên

Cụ thể, thu nhập quý IV/2022 của Intel cho thấy sự sụt giảm đáng kể về doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận gộp và triển vọng của công ty, cả trong các quý và cả năm. Rõ ràng, các nhà đầu tư không thích điều này, và điều này cũng khiến giá cổ phiếu Intel giảm hơn 9% trong phiên giao dịch mở rộng hôm 26/1.

Quý khủng khiếp: Intel cho thấy tình trạng dư thừa hàng tồn kho và các nhà máy không được sử dụng. Ảnh: @AFP.

Báo cáo thu nhập lần thứ tám dưới sự lãnh đạo của CEO Pat Gelsinger, cho thấy một công ty công nghệ huyền thoại đang phải vật lộn với nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, bao gồm cả thị trường PC đang sụt giảm sâu. Nó cũng nêu bật một số vấn đề hiện tại của Intel với nhu cầu yếu đối với các sản phẩm hiện tại, và hiệu suất hoạt động nội bộ không hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh tình hình tài chính của công ty đã trở nên bấp bênh như thế nào.

Gelsinger nói với các nhà phân tích rằng: "Rõ ràng là tình hình tài chính không như chúng tôi mong đợi. Nói tóm lại: Intel đã trải qua một năm 2022 khó khăn và năm 2023 cũng sẽ khó khăn như vậy".

Giám đốc điều hành Pat Gelsinger còn cho biết điều kiện thị trường ảm đạm dự kiến sẽ kéo dài trong nửa đầu năm nay. Ông cho biết, một môi trường kinh tế khó khăn đang được kết hợp bởi hàng tồn kho chip tăng cao, dẫn đến dự báo doanh thu từ 10,5 tỷ đến 11,5 tỷ USD trong quý hiện tại, thấp hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia Phố Wall là 13,9 tỷ USD.

Intel sụt giảm doanh thu đáng thất vọng trong bối cảnh PC yếu. Ảnh: @AFP.

Dưới đây là một số thông tin đáng quan tâm nhất từ báo cáo thu nhập của Intel và cuộc báo cáo từ các nhà phân tích:

Hoạch định kinh doanh yếu và không chắc chắn

Intel đã không đưa ra hoạch định kinh doanh cả năm cho năm 2023, với lý do kinh tế không chắc chắn. Bởi các điểm dữ liệu cho quý hiện tại vô cùng khó khăn. Intel đã nhận định doanh thu khoảng 10,5 tỷ USD đến 11,5 tỷ USD trong quý 1/2023, đây sẽ là mức giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ là 34,1%, giảm rất nhiều so với mức 55,2% trong cùng quý năm 2022.

Dư thừa hàng tồn kho

Ban quản lý Intel đã đưa ra một số lý do giải thích cho quý sắp tới khó khăn, nhưng một chủ đề được đưa ra là đơn giản là khách hàng của họ có quá nhiều chip tồn đọng, và cần giải quyết hàng tồn kho, vì vậy họ sẽ không mua nhiều chip mới từ Intel nữa.

Cả thị trường PC và máy chủ đều đã chậm lại sau hai năm bùng nổ do làm việc từ xa và trường học trong đại dịch. Giờ đây, doanh số PC đã chậm lại và các nhà sản xuất máy tính có quá nhiều chip. Gelsinger dự đoán doanh số bán PC trong năm 2023 sẽ vào khoảng 270 triệu đến 295 triệu - khác xa so với "triệu chiếc mỗi ngày" mà ông dự đoán vào năm 2021.

Giờ đây, khách hàng của Intel phải "tiêu hóa" những con chip mà họ đã có hoặc "giải quyết" hàng tồn kho của họ và công ty Intel không biết khi nào động lực tiêu thụ chip sẽ tích cực quay trở lại. Gelsinger nói với các nhà phân tích: "Mặc dù chúng tôi biết động lực này sẽ đảo ngược, nhưng việc dự đoán khi nào là điều khó khăn".

Có ít nhất một điểm sáng cho Intel vào ngày 26/1

Mobileye, công ty con về xe tự lái của Intel đã ra mắt công chúng trong quý 4/2022, cho thấy có sự tăng trưởng doanh thu là 59%, lên 656 triệu USD. Công ty này cũng dự báo doanh thu mạnh mẽ vào năm 2023 trong khoảng từ 2,19 tỷ đến 2,28 tỷ USD. Cổ phiếu đã tăng gần 6% trong phiên giao dịch thông thường vào hôm 26/1/2023.

Intel cũng đang phải vật lộn để mất thị phần vào tay các đối thủ như Advanced Micro Devices Inc, và các công ty sử dụng chất bán dẫn dựa trên công nghệ của chuyên gia thiết kế chip Arm Ltd của Anh. Ảnh: @AFP.

Intel đang ở chế độ 'Tự hủy'

Trong động thái mới nhất, Công ty tài chính Bernstein khẳng định thu nhập của công ty sản xuất chip lớn như Intel sẽ không vẽ nên một bức tranh đẹp. Lĩnh vực bán dẫn đã phải đối mặt với một cuộc suy thoái lịch sử vào năm 2022, khi lạm phát gia tăng và nhu cầu biến động sau đại dịch Covid-19 dẫn đến con dao hai lưỡi khiến các công ty đặt hàng quá nhiều chỉ để rồi bất ngờ, khi nhu cầu không thành hiện thực như tính toán. Điều này cuối cùng đã ảnh hưởng nặng nề đến báo cáo thu nhập của Intel. Đối với Intel, thị trường máy tính cá nhân suy yếu sẽ dẫn đến một quý đầu tiên của năm 2023 đầy thách thức.

Mặt khác, Intel cũng đang phải vật lộn khi để mất thị phần vào tay các đối thủ như Advanced Micro Devices Inc, và các công ty sử dụng chất bán dẫn dựa trên công nghệ của chuyên gia thiết kế chip Arm Ltd của Anh.

Giám đốc điều hành Pat Gelsinger nói với các nhà đầu tư trong một cuộc hội nghị báo cáo thu nhập rằng: "Đúng vậy, chúng tôi đã vấp ngã, chúng tôi mất thị phần, chúng tôi mất động lực. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ sớm ổn định trong năm nay". Ông cho biết Intel đã mất thị phần trong thị trường trung tâm dữ liệu, một cái gật đầu trước sức mạnh của đối thủ Advanced Micro Devices. Phía Công ty tài chính Bernstein cũng đưa ra nhận định gay gắt rằng, rất có thể Intel đang ở chế độ 'Tự hủy'.