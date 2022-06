Thi vào lớp 10 Hà Nội 2022: "Tủ đè" môn Văn, môn tiếng Anh ghi điểm

Thi vào lớp 10 Hà Nội 2022: Đề dễ, thí sinh tránh chủ quan

Tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội theo ghi nhận chung của PV Dân Việt, kết thúc phần thi Ngữ Văn buổi sáng 18/6, các thí sinh đều phấn khởi vì làm tốt bài thi. Đa phần các em tự tin sẽ có mức điểm khá.

Thí sinh Nguyễn Phương Anh, học sinh Trường THCS Dịch Vọng Hậu chia sẻ, đề thi năm nay không quá khó so với năng lực của em: "Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" rất hay, em đọc kỹ bài này nên làm tốt. Với đề này bình thường em làm hết 90 phút nhưng nay em tập trung và cân đối thời gian nên làm hết 100 phút".

Thí sinh làm thủ tục thi vào lớp 10. Ảnh: Nguyễn Trang

Em Nguyễn Nhật Minh, Trường THCS Lê Quý Đôn thì thấy rất nhẹ nhõm vì đã hoàn thành môn thi đầu tiên và tự đánh giá kết quả bài thi ổn. "Đề thi sát với chương trình học, phần nghị luận xã hội không quá khó. Phần II của đề thi yêu cầu về nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn, em thấy câu này rất hay. Em tự tin sẽ được trên 8 điểm", Nhật Minh nói.

Tuy nhiên, cũng có thí sinh mặt "mếu" bước ra khỏi phòng thi vì bị... lệch tủ. Rất may đề thi về bài Mùa xuân nho nhỏ nên không quá khó để có thể "chém".

Với đề thi Tiếng Anh được nhận định là dễ thở, tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Thanh Hải, đồng tác giả cuốn sách "Tư vấn kỳ thi vào 10" bày tỏ: "Đề thi nhiều bạn bảo dễ nhưng "dễ người khó ta", chỉ cần sơ sểnh chủ quan là thí sinh rất dễ dàng bị mất điểm đáng tiếc. Thi trắc nghiệm nên nhiều thí sinh sẽ "ánh áng khoanh bừa" nên thí sinh cũng chưa vội chủ quan".

Có 981 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội vào lúc 13h ngày 18/6 về tình hình tổ chức thi môn ngữ văn - môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, công tác tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng tiến độ. Tổng số điểm thi trên toàn thành phố là 203 với 4.550 phòng thi, ngoài ra còn có 60 điểm thi dự phòng.

Có 981 thí sinh vắng thi môn ngữ văn. Ảnh: Gia Khiêm

Toàn thành phố có 106.609 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Trong buổi thi môn ngữ văn, có 105.628 thí sinh đến dự thi; vắng 981 thí sinh.

Có 26 cán bộ coi thi vắng và đều đã được thay thế, bổ sung kịp thời. Công tác tổ chức kỳ thi, kỷ cương trường thi được giữ vững, các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi.

Các điểm thi đều nỗ lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi. Toàn thành phố có 41 thí sinh diện F0 tự nguyện đăng ký dự thi. Các thí sinh này được bố trí làm bài thi tại phòng thi riêng. Số phòng thi dự phòng đã sử dụng cho thí sinh diện F0 là 37.

Như vậy, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Ghi nhận chung tại nhiều điểm thi, đề thi được các thí sinh đánh giá vừa sức, nằm trong chương trình học.

Hà Nội có 41 thí sinh F0 tự nguyện dự thi lớp 10

Theo thông tin từ Sở GDĐT, buổi thi đầu tiên sáng 18/6, toàn thành phố có 41 thí sinh diện F0 tự nguyện đăng ký và tham gia dự thi ở 37 phòng thi; 145 thí sinh diện F0 đăng ký xét tuyển. Tất cả học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 đều được UBND TP chỉ đạo ngành GDĐT thực hiện cơ chế đảm bảo quyền lợi ở mức cao nhất.

Phòng thi tại Trường THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, có 3 giám thị và 1 nhân viên y tế giám sát thí sinh F0. Tất cả đều được mặc đồ bảo hộ y tế để đảm bảo không lây nhiễm chéo từ thí sinh đối với giám thị. Ảnh: KTĐT

Tại các điểm thi, công tác an ninh vòng trong- vòng ngoài được thực hiện nghiêm; phía ngoài có lực lượng công an, tình nguyện, trật tự viên, các cán bộ hội đoàn thể địa phương; bên trong điểm thi ngoài thành viên ban phục vụ thi còn có lực lượng an ninh trực 24/24 thực hiện công tác bảo mật đề thi. Ghi nhận chung trong buổi làm thủ tục thi sáng nay, mọi công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn bàn thành phố diễn ra ổn định, không phát hiện bất thường.

Điểm mới trong kỳ thi vào lớp 10: Vật dụng cách phòng thi 25m

Về công tác phân loại, bảo quản vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m theo quy định mới cũng được các điểm thi nắm rõ và thực hiện đúng. Ví dụ tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 26 phòng thi với 624 thí sinh dự thi, 2 phòng gửi đồ của thí sinh được bố trí ở các phòng học tăng cường thuộc dãy nhà nằm ngay sát cổng chính- đảm bảo cách các phòng thi tối thiểu 25m.

Công tác bảo quản vật dụng của thí sinh được thực hiện khoa học, thuận tiện. Ảnh: Đ.Q

Khi học sinh đến điểm thi sẽ được tình nguyên viên và lực lượng bảo vệ hướng dẫn sang khu vực gửi đồ; các nhân viên quản lý đồ gửi, tình nguyện viên trực sẵn phục vụ thí sinh. Mỗi thí sinh gửi đồ sẽ được phát phiếu ghi số; số phiếu này cũng được dán lên đồ của thí sinh; sau khi hết giờ, các xuống đây để nhận lại đồ của mình đã gửi. Mọi công đoạn đều diễn ra nhanh chóng, khoa học, thuận tiện. Nhân viên trông đồ có thái độ nhã nhặn, thường trực câu nói chúc mừng, động viên các thí sinh.

"Việc chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo với các lực lượng thực hiện tốt chức năng của mình thể hiện trách nhiệm rất lớn của các điểm thi. Mong rằng, các điểm trưởng tiếp tục phát huy trách nhiệm, quán triệt với cán bộ coi thi, giám sát và các thành viên trong điểm; đồng thời quan tâm, dặn dò thí sinh thực hiện đúng quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công" - Giám đốc Sở GDĐT Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Thí sinh gặp sự cố khi vào lớp 10 Hà Nội 2022

Một học sinh chống nạng do bị tai nạn trước đó đã được bảo vệ Trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cõng vào phòng làm thủ tục đăng ký dự thi vào lớp 10, thông tin được chia sẻ trên Dân trí.

Thí sinh này dự thi tại điểm thi THCS Khương Đình. Nam sinh này phải chống nạng do bị đau chân. Phòng thi của em ở tầng 3 nhưng do đi lại khó khăn, ngay từ cổng trường, thí sinh này được phụ huynh và công an hỗ trợ vào điểm thi.

Đặc biệt, em được nhân viên bảo vệ tại điểm thi này cõng vào phòng thi ở tầng 3 để làm thủ tục dự thi cùng các thí sinh khác. Khi thí sinh hoàn thiện các thủ tục, bảo vệ nhà trường sẽ lên phòng cõng cháu xuống cho bố mẹ đón.

Thí sinh tại điểm thi THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân được bảo vệ cõng lên phòng thi. Ảnh: N.H

Trong khi đó tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, năm nay có một trường hợp hy hữu, phải nhờ học sinh khác chép giúp bài thi cho một thí sinh lớp 9A1. Đó là trường hợp của em Trần Đức Minh không may bị ngã gãy xương đòn vai phải trước kỳ thi.

Nhà trường đã nhanh chóng xây dựng phương án gửi Sở GDĐT Hà Nội, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Ba Đình và được phép cử học sinh Ngô Xuân Hiếu (lớp 8A1) chép bài giúp em Minh trong những ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10. Việc ghi chép bài thi sẽ được giám sát chặt chẽ của giám thị.