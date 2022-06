Thi vào lớp 10 Hà Nội: Số hồ sơ trường tư thục tăng rất nhiều lần

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Trịnh Hùng Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Năm nay lượng hồ sơ xét tuyển tăng đột biến. Năm 2021 đã đông nhưng năm nay phải nói là rất đông, cao hơn gấp 4, 5 lần khả năng trường có thể tiếp nhận. Năm ngoái trường nhận khoảng 900 hồ sơ, năm nay 1.400 hồ sơ trong khi chỉ có 360 chỉ tiêu".

Theo thầy Sơn, lý do là lứa học sinh "lợn vàng" lớp 9 lên lớp 10 nhiều hơn hẳn so với mọi năm. Một phần khác do trường có cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy được phụ huynh tin tưởng đăng ký cho con theo học.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2022. Ảnh: Tào Nga

Cũng theo thầy Sơn, trường chỉ xét tuyển qua học bạ. Hiện tại, trường đã nhận vượt số chỉ tiêu được phép để dự phòng số học sinh "ảo" chuyển học ở các trường khác.

Liên quan đến số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay, cô Văn Liên Na, phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh cho hay, tỉ lệ hồ sơ dự thi năm nay vượt hơn nhiều so với mọi năm và cũng cao hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra.

Cô Văn Liên Na lý giải: "Số lượng học sinh lớp 9 năm nay tăng cao, một phần là do dịch Covid-19 khiến phụ huynh, học sinh lo lắng chất lượng. Vì vậy, cứ có trường nào phù hợp là phụ huynh nộp hồ sơ. Ngoài ra, nhiều phụ huynh không nắm được chương trình học của các con nên cứ đến nộp hồ sơ. Nếu trường nào có tổ hợp môn học phù hợp với nguyện vọng của gia đình sẽ cho con theo học".

Một số trường khác cũng ghi nhận số hồ sơ thi vào lớp 10 tăng vọt. Cụ thể như Trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu hiện tại đã nhận khoảng hơn 2.000 bộ hồ sơ. So với năm ngoái, số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường năm nay tăng khoảng 15%.

Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp đã hoàn thành việc tuyển sinh vào lớp 10. Chỉ tiêu trong năm học tới được nhà trường là 405 học sinh nhưng số lượng học sinh đã nhập học vào trường là 420...

Trăn trở của các trường

Thí sinh đăng ký vào các trường tư thục năm nay tăng vọt sẽ giúp các trường chọn lọc được lượng thí sinh chất lượng. Tuy nhiên, đây cũng là điều khiến các trường trăn trở.

Cô Văn Liên Na cho hay, hiện tại trường đang phát hành hồ sơ và chờ kết quả kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 của Sở GDĐT Hà Nội. Năm nay trường tuyển sinh 720 chỉ tiêu vào lớp 10 cho 2 cơ sở. Nhiều thí sinh nộp hồ sơ đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thí sinh "ảo", trong khi đó, trường bị khống chế hồ sơ trên hệ thống. Mỗi cơ sở chỉ được nhận 360 học sinh.

"Trong số 360 hồ sơ này sẽ bị hụt đi do các em sau đó sẽ chọn học trường chuyên, trường chất lượng cao, quốc tế... Nếu trường thiếu học sinh thì phải hạ điểm xét tuyển nhưng thực tế số học sinh này thường không đủ tiêu chí đề ra của trường. Lý do là điểm đầu vào của trường khá cao, tương đương với nhiều trường top của thành phố. Khi biết trượt, các em sẽ đăng ký vào học các trường khác thay vì ngồi chờ trường hạ điểm. Nhiều năm qua, trường chấp nhận thiếu học sinh chứ ít khi hạ điểm chuẩn. Đây cũng là vấn đề "gây khó" cho trường", cô Văn Liên Na nói.



Chia sẻ về tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, thầy Trịnh Hùng Sơn cũng bày tỏ: "Số lượng hồ sơ tăng cao giúp trường có nhiều lựa chọn tốt hơn khi lấy từ cao xuống thấp. Nhà trường mong muốn Sở tăng chỉ tiêu để trường được đón nhận nhiều học sinh hơn, góp công, góp sức với toàn xã hội giải quyết số học sinh đang khó tìm chỗ học".

Anh Nguyễn Đỗ Chiến, tác giả sách "Đột phá 9+ môn Toán Kỳ thi vào 10 THPT" nhận định lý do các trường tư thục tăng mạnh số hồ sơ tuyển sinh: "Năm nay, số lượng học sinh thi vào 10 rất lớn, tỉ lệ chọi vào các trường công lập rất cao khiến tâm lý phụ huynh lo lắng về lực học của con sau 2 năm chủ yếu học online. Vì vậy, phụ huynh đã chủ động cho con đăng ký vào các trường tư thục.

Mặt khác chất lượng các trường tư thục ngày càng nâng cao, khẳng định được vị trí trong hệ thống giáo dục. Kế hoạch tuyển sinh các trường cũng khoa học và thu hút được nhiều học sinh có lực học tốt. Hơn nữa, quan điểm học sinh yếu mới vào tư thục đã dần thay đổi. Các trường tặng học bổng thu hút học sinh giỏi, liên kết với giảng viên đại học có uy tín để giảng dạy".