Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi, "cuộc đua" chính thức bắt đầu

Thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2022



Đúng 9h sáng nay, 106.609 thí sinh Hà Nội đến trường làm thủ tục dự thi vào lớp 10. Sở GDĐT Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, Sở này đã thành lập 203 điểm thi, với 4.550 phòng thi. Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người, số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi là khoảng 3.000 người, số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người.

Có mặt tại điểm thi Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, PV chứng kiến không khí thi nóng lên theo từng nhịp bước của các thí sinh đến trường thi.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng 17/6. Ảnh: Tào Nga

Phụ huynh và học sinh kiểm tra thông tin trước khi vào trường. Ảnh: Tào Nga

Thí sinh được giáo viên hướng dẫn tận tình và kiểm tra sai sót. Ảnh: Tào Nga

Thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 có 106.609 thí sinh. Ảnh: Tào Nga

Một điểm mới được áp dụng năm nay, đó là vật dụng không được phép mang vào phòng thi của thí sinh phải đặt cách phòng thi tối thiểu 25m. Nội dung này được cán bộ giám thị, giáo viên phổ biến kỹ để học sinh, phụ huynh nắm được, đồng thời động viên, khuyến khích thí sinh không nên mang vật dụng không được phép đến điểm thi, nhất là điện thoại di động. Tại mỗi điểm thi, tùy điều kiện cụ thể đã bố trí thùng tôn, thùng giấy, móc treo, túi nilong.. có dán tem, đánh dấu, ghi tên… của từng thí sinh để hạn chế hiện tượng thất lạc đồ của sau mỗi buổi thi.

Mỗi phòng thi sẽ có thùng đựng đồ riêng. Ảnh: Tào Nga

Năm nay, Hà Nội áp dụng quy chế thi tuyển sinh lớp 10 như quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT ban hành, trong đó có một số điểm mới như yêu cầu thí sinh để đồ dùng, tư trang, những vật dụng không được mang vào phòng thi ở cách các phòng thi ít nhất 25m. Ảnh: Tào Nga



Thí sinh lưu ý lịch thi vào lớp 10 Hà Nội



Ngày mai, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn buổi sáng và Ngoại ngữ buổi chiều. Ngày 19/6, môn Toán sẽ được tổ chức thi.

Hà Nội quyết định phương án thi ba môn gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ với khối không chuyên. Thí sinh dự thi vào khối chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên. Mỗi thí sinh có ba nguyện vọng vào các trường THPT công lập khối không chuyên và các nguyện vọng vào khối chuyên.

Riêng ngày 20/6, học sinh bước vào thi các môn chuyên. Lịch cụ thể như sau: Buổi sáng các môn được tổ chức thi bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Chiều cùng ngày, học sinh thi chuyên Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học và Tiếng Anh. Học sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên sẽ phải dự thi cả các môn không chuyên và môn chuyên.

Trong số các bài thi nói trên, bài thi môn Toán và bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài; bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Lịch thi vào lớp 10 năm 2022-2023. Ảnh: Tào Nga

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT năm 2022 khoảng 104.000 học sinh (tăng 14.000 học sinh so với năm học 2021-2022). Trong đó các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh (tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học 2021-2022). Các trường ngoài công lập tuyển khoảng 27.000 học sinh (tăng khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2021-2022).

Số thí sinh còn lại, sẽ tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên khoảng 12.900 học sinh (tăng khoảng 3.000 học sinh) và khoảng 12.100 học sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay được đánh giá là rất căng thẳng vì chỉ có 62% số thí sinh dự thi được tuyển vào các trường THPT công lập.