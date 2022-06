Thiều Bảo Trâm: Đón nhận những nỗi đau và niềm vui một cách bình thản hơn

Thiều Bảo Trâm trong buổi ra mắt mini album "After you". Ảnh: NVCC

Có thể nói, đây là năm hoạt động tích cực của Thiều Bảo Trâm khi ra MV "Chúng ta làm bạn được không" và album mini "After you". Khởi động thành công với single "Sau lưng anh có ai kìa", mini album "After you" của Thiều Bảo Trâm chinh phục khán giả bằng âm nhạc đầy cảm xúc cùng hình ảnh đẹp.

Mini album "After you" được Thiều Bảo Trâm thực hiện trong vòng 6 tháng, đây cũng là một thử thách lớn và mang đến nhiều áp lực, lo lắng cho nữ ca sĩ. Tất cả các ca khúc trong mini album đều thuộc thể loại ballad, thể hiện khía cạnh sâu sắc, trưởng thành của Thiều Bảo Trâm sau khi trải qua nhiều điều trong cuộc sống.

Thiều Bảo Trâm xuất hiện tại cuộc họp báo ở TP.HCM

Thiều Bảo Trâm chia sẻ, ca khúc "Sau lưng anh có ai kìa" được phát hành vào ngày 11/4 vừa qua chính là ca khúc được thu âm đầu tiên trong mini album "After you". “Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện nói với tôi bài này sẽ khó hát. Tôi muốn cân bằng để sử dụng kỹ thuật sao cho hợp lý mà vẫn thể hiện tốt cảm xúc. Sau khi thu âm xong, nhận được cái gật đầu từ anh Thiện tôi thở phào. Tôi cảm thấy rất vui bởi vì tôi vừa muốn bản thân thể hiện tốt mà cũng muốn người sáng tác cảm thấy hài lòng với sự thể hiện của mình", nữ ca sĩ chia sẻ.



Tiếp đó, "Một tuần sau chia tay" là ca khúc mà Thiều Bảo Trâm thu âm nhiều nhất, phối tới 3 phiên bản và phải đến lần 3: “Bài hát này để hát được nhẹ nhàng, tạo cảm giác thủ thỉ vào tai là rất khó. Khi tôi làm đi làm lại và hoàn toàn thấy thích, tôi mới đưa đến khán giả. Có lúc tôi tự hỏi mình có hơi kỹ tính và mất thời gian quá không? Nhưng về sau, tôi thấy rất xứng đáng".

Thiều Bảo Trâm trong MV "Chúng ta làm bạn được không".

Ca khúc “Chúng ta làm bạn được không” được Thiều Bảo Trâm hoàn thành khá nhanh, chỉ thu âm trong vòng 3 tiếng, trong khi ca khúc "Trước tiên anh hãy nói chia tay em đi" lại gặp khó khăn ở phần phối nhạc và phải phối tới 3 lần với phần kết hợp của Andiez.

Nói về quá trình làm mini album này, Thiều Bảo Trâm chi biết: “Khi đã 28 tuổi, tôi thấy biết ơn khi được trải qua những cảm xúc thăng trầm để thể hiện những bài hát ballad có cảm xúc, chiều sâu. Những nỗi đau và niềm vui ở lứa tuổi này được mình đón nhận một cách bình thản hơn, không còn ngốc nghếch và vồn vã hay hối thúc bản thân nữa. Tôi đã đặt hết những tâm tư tình cảm ở tuổi 28, suy nghĩ đối với tình yêu, mình đã trải nghiệm nó ra sao vào trong mini album".

Nữ ca sĩ trưởng thành hơn trong những bản ballad chạm đến tim người trẻ.

Đặc biệt, theo Thiều Bảo Trâm, cô không dùng những cảm xúc tưởng tượng khi thu âm mini album này bởi đã từng yêu, từng hạnh phúc, thất vọng và cả chia tay. Đầu năm nay, sau 8 năm gắn bó, cô đã bước ra khỏi mối tình với một nam ca sĩ nổi tiếng và những bài hát dường như ghi lại những đổ vỡ từ trải nghiệm của chính nữ ca sĩ. Ít ra, những ca khúc đã giúp những người trẻ tìm thấy sự đồng cảm để gượng dậy sau những mất mát và thất vọng.

"Em hiểu rằng mọi trải nghiệm - sai lầm hay đúng đắn - cũng sẽ dẫn em đến con người hiện tại. Một con người mà em cảm thấy hài lòng, ít nhất là đến lúc này. Một con người đã biết cách học được ít nhiều từ nỗi đau.

Một con người đã trưởng thành và hiểu rằng năng lực chữa lành luôn tồn tại bên trong mỗi người, chỉ cần ta tích cực tìm kiếm, chỉ cần ta luôn tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.

Và quan trọng nhất, là một con người luôn trọn vẹn, chân thành và bình yên, dẫu có thêm bao nhiêu lần sóng gió”, nữ ca sĩ chia sẻ ở Love Letter trong album.