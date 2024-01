Thiếu nữ 17 tuổi mù vĩnh viễn do tiêm filler: Công an vào cuộc Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 17 tuổi bị mù vĩnh viễn một bên mắt sau khi tiêm filler ở Đồng Nai

Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc thiếu nữ 17 tuổi bị mù vĩnh viễn một bên mắt sau khi tiêm filler tại tiệm spa trên địa bàn.