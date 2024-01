"Nữ quái" cầm đầu đường dây khai thác trái phép hơn 11.000m3 cát trên sông Đồng Nai bị bắt

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Thị Như Ngọc (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai), Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.



Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM phát hiện nhóm của Ngọc cầm đầu có các hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình, TP.Thủ Đức giáp ranh với thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

"Nữ quái" cùng đồng bọn khai thác trái phép hơn 11.000m3 cát trên sông Đồng Nai bị bắt

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC.

Nữ quái Lê Thị Như Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM nhằm huy động, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian kiên trì đeo bám, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ nhằm xác định rõ vai trò, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Từ đó, ban chuyên án đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phá án.

Khoảng 0h30 ngày 5/12/2023, ban chuyên án bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Đồng Nai, vận chuyển khối lượng cát khai thác trái phép về địa chỉ 129/20 đường số 6, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, thu giữ nhiều phương tiện, máy móc và đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức hành vi khai thác cát trái phép do Ngọc cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, đường dây hoạt động khai thác cát trái phép do Ngọc cầm đầu được tổ chức kín đáo, chặt chẽ, có nhiều biện pháp nhằm đối phó với việc quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Từ ngày 8/3/2022 đến ngày 4/12/2023, để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận có địa chỉ tại TP.Thủ Đức, nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép.

Tuy nhiên, trên thực tế, toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận do Ngọc điều hành.

Ngọc thuê các đối tượng Quyền, Dương, Cảnh thực hiện việc khai thác trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 cát và thuê một số đối tượng khác vận chuyển số cát khai thác trái phép về bãi tập kết tại địa chỉ 129/20 đường số 6 để tiến hành sàng lọc tạp chất.

Sau đó, vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại Cảng Láng Lùn, TP.Biên Hòa để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng.