Thiếu tá Công an bị đối tượng thiếu niên điều khiển xe "thông chốt" đâm trọng thương

Vào hồi 20h ngày 1/9 tại Km 22 + 100 tỉnh lộ 156 thuộc địa phận thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tổ công tác thuộc đội CSGT trật tự, Công an huyện Bát Xát phối hợp với cùng Công an xã Cốc Mỳ tiến hành tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Đến khoảng 21h15', tổ công tác phát hiện 1 đối tượng (đối tượng khai nhận tên là Gì A Mành, SN 2008, hộ khẩu thường trú: thôn Sơn Hà, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) điều khiển phương tiện mô tô, biển kiểm soát 24b2-443.06 không đội mũ bảo hiểm chạy hướng xã Cốc Mỳ đi xã Trịnh Tường, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên, đối tượng không những không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT mà còn tăng ga bỏ chạy và đâm trực diện vào đồng chí Cao Văn Dương.

Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp em xét tình trạng chấn thương của Thiếu tá Cao Văn Dương tại Bệnh viện.

Vụ va chạm khiến đồng chí Dương và đối tượng Mành cùng ngã xuống đường. Hậu quả đồng chí Dương bị thương và được người dân, đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng đa chấn thương; đối tượng Mành cũng đã bị Công an huyện Bát Xát tạm giữ. Tại Cơ quan Công an đối tượng Mành khai nhận do vi phạm luật giao thông lo sợ bị xử phạt do đó đã có hành vi vi phạm như trên.

Các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ gây tai nạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí đề nghị lãnh đạo Bệnh viện cử đội ngũ cán bộ y, bác sỹ giỏi tiến hành cấp cứu, chuẩn đoán tình trạng chấn thương và đưa ra phác đồ điều trị kịp thờì. Bước đầu chuẩn đoán của đội ngũ y bác sỹ, đồng chí Cao Văn Dương bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy xương cẳng chân trái cần phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an huyện Bát Xát phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật nhằm cảnh báo, răn đe phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự.