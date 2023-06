Thiếu tướng Vũ Xuân Viên điều động, luân chuyển nhiều sĩ quan Công an Đà Nẵng

Sáng 9/6, Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức công bố các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo công an cấp phòng, quận, huyện trên địa bàn. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chủ trì lễ công bố này.

Theo các Quyết định, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng điều động đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cảnh sát cơ động; điều động thượng tá Nguyễn Văn Cung, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng điều động và bổ nhiệm có thời hạn thượng tá Đặng Bảo Tùng, Phó trưởng Công an quận Hải Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và thượng tá Trần Đình Thanh, Phó trưởng Công an huyện Hòa Vang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cán bộ sáng 9/6. Ảnh: CA ĐN

Ngoài ra, tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng có quyết định điều động thượng tá Nguyễn Hùng Lâm, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận Hải Châu và bổ nhiệm có thời hạn trung tá Cao Nguyên Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Hòa Vang giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Hòa Vang.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, điều động lần này. Thiếu tướng Viên ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả và sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ nêu trên trong suốt quá trình công tác.

"Mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công trách nhiệm, sắp xếp, tổ chức một cách khoa học nhằm phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lưu ý.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cán bộ sáng 96. Ảnh: CA ĐN

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Trần Đình Thanh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm, giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP, sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian qua.

"Chúng tôi xin hứa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Ngành. Trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", thượng tá Thanh nói.