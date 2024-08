“Giai đoạn vàng” sau thanh toán lệ phí nguyện vọng đại học 2024, thí sinh lưu ý

Thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2024

Theo Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 của Bộ GDĐT thời gian thanh toán nguyện vọng 2024 theo hình thức trực tuyến là từ ngày 31/7/2024 đến 17 giờ ngày 6/8/2024. Hiện tại, những thí sinh ở các tỉnh thành cuối cùng đang chờ được nộp lệ phí nguyện vọng đại học là TP.HCM, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thí sinh lưu ý thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2024 của các trường. Ảnh minh họa: Gia Khiêm

Nói về quá trình thanh toán nguyện vọng đại học 2024, Ths Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết: "Đây là giai đoạn bản lề trong cuộc đời mình, rất quan trọng, không việc gì các em đánh cược, tạo ra rủi ro. Đúng thời gian quy định từ 0h đến 17h, thí sinh thực hiện thanh toán để đảm bảo quá trình xét tuyển đúng quy chế và và thuận lợi nhất".

Sau đó, các trường sẽ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 chậm nhất là 17h ngày 19/8/2024.

Như vậy, thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2024 của các trường là trước 17 giờ ngày 19/8/2024.

Thí sinh lưu ý lịch công bố điểm chuẩn đại học 2024 của các trường để xem kết quả có trúng tuyển vào ngành, trường mình yêu thích hay không.

Từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8/2024, quy trình lọc ảo được tiến hành, xác định nguyện vọng trúng tuyển cao nhất của thí sinh.

Sau đó, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống xét tuyển của Bộ GDĐT chậm nhất là 17h ngày 27/8/2024.

Từ ngày 28/8/2024, các trường tổ chức thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. Từ tháng 9 đến tháng 12/2024, các trường sẽ xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Chậm nhất là ngày 31/12/2024, các trường sẽ báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2024.

Xác nhận nhập học cũng là "giai đoạn vàng" vô cùng quan trọng với thí sinh quyết định mình đỗ hay trượt, nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có trường xét tuyển bổ sung ít, nhưng cũng có trường không xét tuyển bổ sung. Nếu đợi đến đợt xét tuyển bổ sung thì cơ hội trúng tuyển đại học sẽ "bấp bênh" hơn rất nhiều.