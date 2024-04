Thời tiết hôm nay 27/4/2024 Thời tiết hôm nay 27/4/2024: Cả nước nắng nóng đặc biệt gay gắt, riêng Tây Bắc, Trung Bộ có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C tại 3 miền Bắc, Trung Nam; riêng Sơn La, Hòa Bình, Bắc-Trung Trung Bộ có nơi trên 41 độ C. Tây Nguyên nắng nóng 37 độ C. Nhiều nơi chiều, tối mưa dông, khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.