Thời tiết trước Tết Nguyên đán 2024

Miền Bắc đang bước vào những ngày mưa phùn nồm ẩm, sáng sớm sương mù bao phủ khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời tiết cũng chuyển sang rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-26 độ C, Tây Bắc có nơi trên 29 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở Bắc Bộ từ nay đến hết 4/2 tức 25 tháng Chạp.

Chuyên gia dự báo thời tiết từng ngày từ Tết ông Công ông Táo đến mồng 3 Tết Giáp Thìn 2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 4-7/2 (tức đêm 25-28 tháng Chạp), Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động 20-24 độ C, khu Tây Bắc 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng thời gian này phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Từ ngày 8-12/2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán), Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ 9/2, khu vực này mưa vài nơi, trời chuyển rét. Vùng núi khả năng rét đậm, có nơi rét hại sau khi đón đợt không khí lạnh. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Như vậy năm nay, người dân miền Bắc có thể đón Tết Giáp Thìn trong thời tiết rét đặc trưng của miền Bắc trong mùa đông. Hình thái này cũng lặp lại trong những năm Tết con Rồng của 60 năm qua.

Trong Tết năm con Rồng gần nhất (năm 2012), người dân Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đón Tết Nhâm Thìn trong rét buốt. Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, Hà Nội mưa rét sau khi không khí lạnh mạnh tràn về. Mùng 1 Tết, nhiệt độ trung bình ngày ở Thủ đô 11,9 độ C, trời rét hại. Những ngày Tết, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội có thời điểm xuống 9 độ C.

Tuy vậy, những năm gần đây, dịp Tết Nguyên đán, thời tiết ít xảy ra rét đậm, rét hại. Theo thống kê, trong 34 năm qua (từ năm 1990 đến năm 2023), người dân miền Bắc nhiều năm đón ngày mùng 1 Tết Nguyên đán trong thời tiết ấm áp.

Rét hại với nhiệt độ trung bình dưới 13 độ C chủ yếu tập trung vào dịp Tết từ năm 2013 trở về trước.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, trời rét về đêm và sáng sớm trong khoảng thời gian từ đêm 1-7/2. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-26 độ C, có nơi trên 27 độ C, thấp nhất 18-21 độ C.

Trong 2 ngày cuối cùng của năm 2023, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, riêng ngày 8/2 phổ biến 20-23 độ C; nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Ngưỡng nhiệt độ này được dự báo tương tự trong 3 ngày đầu của năm 2024.

Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ nay đến 8/2 mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C; thấp nhất 20-22 độ C. Từ 9-12/2( tức từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), khu vực này có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, thấp nhất 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 1-8/2 phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, thấp nhất 21-25 độ C. Từ 9-12/2, phía Bắc của khu vực này có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, thấp nhất 20-24 độ C.

Tây Nguyên từ nay đến mùng 3 Tết Nguyên đán trời ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, thấp nhất 16-20 độ C.

Hình thái thời tiết này cũng được duy trì ở Nam Bộ trong khoảng thời gian này với nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, thấp nhất 23-26 độ C, thuận lợi để người dân du xuân, đón Tết. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát thông báo về nhận định thời tiết phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thòn từ nay đến ngày 12/02/2024 (Từ Tết ông Công ông Táo đến mùng 3 Tết) như sau:

1. Thời tiết Tết năm 2024 khu vực Bắc Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ đêm 01-04/02 (từ đêm 22-25 tháng Chạp) +Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. +Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa và chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất: 22-26 độ, khu Tây Bắc 26-28 độ, có nơi trên 29 độ. Thấp nhất: 17-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Từ đêm 04-07/02 (từ đêm 25-28 tháng Chạp) Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất: 20-24 độ, khu Tây Bắc 25-27 độ, có nơi trên 27 độ. Thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Từ ngày 08-12/02 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ ngày 09/02 có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Cao nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ. Thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

2. Thời tiết Tết năm 2024 khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ đêm 01-07/02 (từ đêm 22-28 tháng Chạp) Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất: 22-26 độ, có nơi trên 27 độ. Thấp nhất: 18-21 độ. Từ ngày 08-12/02 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Ngày 08-09/2: Có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét. Cao nhất: 17-20 độ, riêng ngày 08/02: 20-23 độ. Thấp nhất: 14-17 độ.

3. Thời tiết Tết năm 2024 khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế:

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ đêm 01-08/02 (từ đêm 22-29 tháng Chạp) Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Thấp nhất: 20-22 độ. Từ ngày 09-12/02 (từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất: 21-24 độ. Thấp nhất: 17-20 độ.

4. Thời tiết Tết năm 2024 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ đêm 01-08/02 (từ đêm 22-29 tháng Chạp) Ít mưa, ngày trời nắng. Cao nhất: 28-31 độ. Thấp nhất: 21-25 độ. Từ ngày 09-12/02 (từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ. Thấp nhất: 20-24 độ.







Thời tiết Tết năm 2024 khu vực Tây Nguyên

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ đêm 01-12/02 (từ đêm 22 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Ít mưa, ngày trời nắng. Cao nhất: 29-32 độ. Thấp nhất: 16-20 độ.

Thời tiết Tết năm 2024 khu vực Nam Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ đêm 01-12/02 (từ đêm 22 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Thấp nhất: 23-26 độ.