Cuối tháng này, TP.HCM, Nam bộ có mưa trên diện rộng là thông báo mới nhất của Đài KTTV khu vực Nam bộ

Thông báo mới nhất của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho thấy, trong khoảng 0-3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các huyện Bình Chánh (TP.HCM), sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến tại khu vực này được dự báo từ 3-10mm, có nơi trên 10mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 8-17m/s, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Thông báo mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ là cuối tháng 9, TP.HCM, Nam bộ mưa diện rộng. Ảnh minh họa: Q.D

Từ hôm nay, khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ có mưa gia tăng về diện và lượng trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, có nơi mưa vừa, mưa to.

Nguyên nhân là do hiện nay rãnh áp thấp có trục 5-9 độ vĩ Bắc đang hoạt động. Gió đổi hướng cường độ yếu trên các vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây, trục qua Bắc Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 27/9, các tỉnh, thành khu vực Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trong ngày từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.