Thông báo tìm người nhà thi thể nam, chỉ còn nửa người ở bờ biển Quảng Trị

Sáng 11/10, Đồn Biên phòng Hải An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Hải Lăng bàn giao thi thể nam, không còn nguyên vẹn cho chính quyền địa phương xã Hải Khê mai táng; đồng thời phát thông báo tìm người nhà nạn nhân xấu số.

Thi thể nam không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ được đắp chiếu. Ảnh: P.V

Người nhà thi thể nam, không còn nguyên vẹn hãy liên hệ đến UBND xã Hải Khê để làm thủ tục tiếp nhận.

Trước đó, lúc 19h ngày 10/10, anh Phan Thanh An (SN 1991, trú xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đang đi nhặt ve chai dọc bờ biển thuộc đội 3, thôn Trung An (xã Hải Khê) thì phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ.

Thi thể chỉ còn từ phần mông xuống dưới chân, đang trong quá trình phân huỷ. Nhận dạng ban đầu là nữ.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải An đã tiếp cận, bảo vệ hiện trường, phối hợp Công an huyện Hải Lăng tiếp tục làm rõ sự việc.

Quá trình khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng xác định chính xác, thi thể chỉ còn nửa người là nam, không phải là nữ như nhận định ban đầu.