Thống kê bất ngờ về người dùng Mobile Money ở những đất nước nghèo này

Được biết, Ericsson Consumer & IndustryLab cung cấp các nghiên cứu đẳng cấp thế giới về sự đổi mới và phát triển kinh doanh bền vững cho người tiêu dùng, các ngành công nghiệp và xã hội được khám phá thông qua các phương pháp khoa học, cung cấp những hiểu biết độc đáo về thị trường

Mới đây, một cuộc khảo sát định lượng, trực tiếp đã được thực hiện với 3.200 người tiêu dùng, từ 15 đến 59 tuổi trên 6 quốc gia châu Phi cận Sahara. Cuộc khảo sát được thực hiện giữa tháng Giêng và Tháng 2 năm 2021 và đại diện cho khoảng 190 triệu người tiêu dùng, phân tích cách thức và lý do tại sao Mobile Money lại ngày càng phổ biến ở khu vực châu Phi cận Sahara.

Mobile Money tiếp tục là một phần của xu hướng số hóa trên toàn khu vực. Ảnh: @AFP.

Sự phát triển của Mobile Money ở Châu Phi cận Sahara

Mobile Money đang gia tăng

Người tiêu dùng khu vực đang nhận ra giá trị của Mobile Money. Số lượng người dùng đã tăng gấp ba lần ở Ghana, tăng gấp bốn lần ở Angola và tăng gấp 10 lần ở Nigeria kể từ năm 2015 so với năm 2021.

Cuộc khảo sát này cho thấy rằng người tiêu dùn gở Ghana có mức sử dụng cao nhất, ở 90 phần trăm. Trong khi đó 80% cho Bờ Biển Ngà và Senegal, trong khi Nigeria và Ethiopia vẫn ở giai đoạn đầu của việc thiết lập sử dụng Mobile Money.

Lưu lượng giao dịch Mobile Money cực lớn

Châu Phi cận Sahara đã ở đi đầu trong ngành công nghiệp Mobile Money suốt hơn một thập kỷ qua và dữ liệu lưu lượng truy cập đa nguồn khẳng định sự phát triển của công nghệ thanh toán này trong khu vực.Trong năm 2020, có 27,4 tỷ giao dịch trong khu vực trên nền tảng Mobile Money.

COVID-19 đã giúp tăng tốc sử dụng Mobile Money

Các nghiên cứu của Ericsson Consumer & IndustryLab cũng cho thấy sự gia tăng tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ internet trong đại dịch. Điều này bao gồm xu hướng dùng video hội nghị và mua sắm trực tuyến do hạn chế đi lại và đóng cửa giãn cách. Những thông tin chi tiết này có thể chuyển giao cho bối cảnh châu Phi cận Sahara có cơ hội nhiều hơn để đẩy mạnh phát triển Mobile Money. Một nửa số người khảo sát nói rằng, họ đã bắt đầu sử dụng hoặc tăng mức độ sử dụng Mobile Money của họ do đại dịch Covid-19, đồng thời cũng nhận thấy bạn bè sử dụng nó nhiều hơn so với trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

Do đó, cứ 10 người thì có tới 7 người nói rằng họ bây giờ có thái độ tích cực hơn đối với Mobile Money và quan trọng hơn là sẵn sàng để tìm hiểu thêm về nó. Hơn nữa, khoảng 70% hiện đang tích cực hơn đối với Mobile Money như một hình thức thanh toán thay thế không tiếp xúc được ưa thích và an toàn hơn tiền mặt.

Ngoài ra, cũng không thể phủ nhận rằng đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh tốc độ ứng dụng công nghệ Mobile Money một cách đáng kể. Song các chính phủ châu Phi cũng đóng một vai trò lớn: Nhiều nước đã giảm bớt các rào cản đối với việc đăng ký tham gia những dịch vụ này. Ví dụ được đưa ra là ở Rwanda. Trước khi các lệnh phong tỏa để phòng dịch được áp đặt, Ngân hàng trung ương Rwanda đã chỉ thị cho các hãng viễn thông nới lỏng các hạn chế. Kết quả là số giao dịch lượng chuyển tiền thông qua dịch vụ Mobile Money tăng gấp đôi trong tuần sau khi lệnh phong tỏa được áp dụng vào tháng 3/2020.

Các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông vẫn dẫn đầu

CSP là nhà cung cấp Mobile Money phổ biến nhất, với tới 90% người dùng Mobile Money hiện đang sử dụng công nghệ thanh toán từ nhà cung cấp này. Trong khi đó, các nhà cung cấp như ngân hàng, kiều hối, công ty thanh toán tài chính và công ty truyền thông xã hội tiếp cận khoảng 30% người dùng Mobile Money trong khu vực.

Mobile Money có thể tác động tích cực đến nhiều mặt của xã hội. Ảnh: @AFP.

Thời gian là tiền bạc

Một nửa số người dùng Mobile Money coi tiết kiệm thời gian là một trong những lợi ích lớn nhất của giao dịch Mobile Money và tiền kỹ thuật số. Giao dịch nhanh hơn cũng là yếu tố sẽ khuyến khích những người dùng hiện tại tăng cường sử dụng dịch vụ Mobile Money của họ trong tương lai gần, thông qua việc sử dụng nhiều giao dịch kỹ thuật số hơn.

Một xã hội tốt đẹp hơn với Mobile Money

Dịch vụ Mobile Money có tiềm năng để thúc đẩy các mục tiêu quốc gia hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững chung của Liên hợp quốc, ví dụ, nó giúp giải quyết vấn đề bình đẳng giới, tăng khả năng tiếp cận giáo dục và hành động như một chất xúc tác cho các doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp xã hội.

Sự phát triển của Mobile Money ở Châu Phi cận Sahara. Ảnh: @AFP.

Mobile Money được coi là có lợi cho toàn xã hội. Ví dụ: khoảng 3/4 đồng ý rằng Mobile Money sẽ giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương cho những người có thu nhập thấp trong các cú sốc kinh tế, xã hội và môi trường cũng như thảm họa. Bởi một phần đáng kể người châu Phi cận Sahara về mặt kinh tế, xã hội và môi trường đang chịu những cú sốc và thảm họa đang tái diễn. Nếu như người tiêu dùng sẽ có các công cụ tài chính, chẳng hạn như Mobile Money thông qua điện thoại, họ có thể nhận tiền dễ dàng hơn để mua thức ăn và các nhu cầu thiết yếu khác khi có thiên tai.

Bên cạnh đó, gần như 80% người tiêu dùng trong khu vực cho rằng, Mobile Money sẽ giúp cung cấp một mạng lưới tài chính an toàn, kịp thời cho người nông dân, giúp họ dễ dàng tiếp cận các quỹ tài chính cho phép họ mua những thứ cần thiết như thiết bị nông nghiệp khi phát sinh nhu cầu trong lúc canh tác, sản xuất. Ngoài ra, gần 80% trên toàn khu vực tin rằng, có thể cải thiện điều kiện cho phụ nữ bằng cách cung cấp cho họ sự an toàn và tiếp cận an toàn với các dịch vụ tài chính như kiểu của Mobile Money.