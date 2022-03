Thông tin bất ngờ về đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội: Đang thực hiện phi vụ phạm tội khác thì bị bắt

Ngày 11/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về tội Cướp tài sản.



Hiếu và Tùng là 2 đối tượng đã sử dụng dao và vật nghi giống súng xông vào khống chế nhân viên và bảo vệ ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo để cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng gây chấn động dư luận vào ngày 7/3.

Thông tin từ ANTĐ: Đáng chú ý, khi bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu trên cầu Đông Trù, thuộc địa bàn huyện Đông Anh sau 16 giờ gây án cướp ngân hàng, Ban chuyên án còn bắt giữ thêm 2 đối tượng đã có mối quan hệ với Hiếu để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác...

Quá trình điều tra xác định, 2 ngày trước khi xảy ra vụ cướp ngân hàng, thông qua nhóm “Hội những người anh em nợ nần chồng chất” trên mạng xã hội Facebook, Nguyễn Văn Hiếu kết bạn với Nguyễn Bùi Hậu (SN 1984, trú tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Tâm sự anh em, Hiếu nói với Hậu về việc đã cầm cố giấy tờ tùy thân do nợ nần và nhờ Hậu làm giả cho giấy tờ tùy thân để thuê xe ô tô cầm cố lấy tiền chi tiêu. Hậu đồng ý và bảo Hiếu gửi ảnh chân dung rồi lên mạng Internet tìm dịch vụ làm giả giấy tờ với giá 1,4 triệu đồng.

Ngày 6/3, sau khi tìm được người làm giấy tờ giả, Hậu liên hệ và đặt cọc 400.000 đồng để làm giấy tờ. Đối tượng làm giả giấy tờ hẹn sáng 7/3 sẽ chuyển xe khách cho Hậu và nhận tại bến xe Thượng Lý ở Hải Phòng.

9h ngày 7/3, sau khi thực hiện xong vụ cướp ngân hàng, Hiếu nhắn tin cho Hậu nói đi Hải Phòng, nhờ Hậu trả tiền taxi. Hậu đồng ý và hẹn gặp tại bến xe Vĩnh Niệm, Hải Phòng. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, khi Hiếu đến nơi, Hậu đưa cho Hiếu 1,5 triệu đồng để trả tiền taxi rồi tiếp tục đưa cho Hiếu thêm 1,5 triệu đồng để mua quần áo “hóa trang” cho "phi vụ" tiếp theo.



Lúc này, Hậu lấy giấy tờ đã làm giả đưa cho Hiếu xem, rồi cả 2 lên mạng Internet tìm kiếm địa chỉ cho thuê xe ô tô. Sau khi tìm được cửa hàng cho thuê xe ô tô, Hậu đưa tổng số tiền 50 triệu đồng cho Hiếu để đặt cọc thuê xe, rồi cùng Hiếu đi thuê 2 xe ô tô gồm Honda CRV của Công ty V và 1 xe ô tô Mazda CX5 của Công ty T. Do chỉ có 1 bộ giấy tờ nên Hiếu đã đặt 20 triệu đồng cùng căn cước công dân cho Công ty V và 30 triệu đồng cho Công ty T.

Sau khi thuê xe, do không biết địa chỉ cầm cố, nên Hậu gọi điện cho Phạm Thế H là bạn bè quen biết qua mạng xã hội Facebook để liên hệ cầm cố 2 chiếc xe trên. H với Hậu đã lên mạng Internet tìm địa chỉ làm giả giấy đăng ký xe ô tô thì cầm cố được giá hơn và đề nghị được làm cùng.

Hậu bàn lại với Hiếu và cả hai thống nhất đồng ý. H hẹn Hậu và Hiếu gặp ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, Hậu điều khiển xe ô tô Honda CRV, Hiếu điều khiển xe Mazda CX5 đi từ Hải Phòng đến gặp H.

Khi đến nơi, Hậu chở H, còn Hiếu đi sang huyện Đông Anh, Hà Nội. Do H không có tiền nên Hậu đã chuyển số tiền 1 triệu đồng để đặt cọc làm giấy tờ giả. Khi cả ba ngồi trên xe ô tô trên cầu Đông Trù chờ lấy giấy tờ giả đi bán xe thì bị lực lượng công an bắt giữ, do hành vi cướp ngân hàng của Nguyễn Văn Hiếu.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/3, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an các quận, huyện như Đông Anh, Tây Hồ, Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm).

Đối tượng Hiếu. Nguồn ảnh: Công an cung cấp Các đối tượng gồm Trần Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Hiếu và Tùng được xác định đã vào một chi nhánh ngân hàng ở phường Xuân Tảo để cướp tiền. Trong vụ cướp ngân hàng này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng cầm đầu. Bước đầu xác định, khoảng giữa tháng 2 vừa qua, Hiếu và Tùng quen biết nhau qua nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội Facebook. Cả hai đều không có nghề nghiệp, đều nợ tiền của nhiều người, vì thế các đối tượng có ý định cướp tài sản để trả nợ. Trước khi gây án tại một ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn phường Xuân Tảo, các đối tượng đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Đối tượng Tùng. Nguồn ảnh: Công an cung cấp Tùng, Hiếu đã bỏ 1,4 triệu đồng mua 1 khẩu súng bật lửa màu đen cùng dao nhọn rồi lựa chọn thời cơ để gây án. Nhóm cướp còn thỏa thuận nếu cướp được tài sản sẽ chia đôi, sau đó vứt bỏ các tang vật gây áy ở khu vực huyện Đông Anh (TP.Hà Nội). Ngày 7/3, chúng vào ngân hàng trên, dùng dao, súng giả cướp hơn 500 triệu đồng tiền mặt, quá trình bỏ trốn đã làm rơi mất 300 triệu đồng.