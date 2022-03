Điểm chung bất ngờ của 2 tên cướp ngân hàng với nhóm trói chủ nhà, cướp điện thoại ở chung cư HH Linh Đàm

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/3, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an các quận, huyện như Đông Anh, Tây Hồ, Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm).



Đối tượng Hiếu. Nguồn ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng gồm Trần Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Hiếu và Tùng được xác định đã vào một chi nhánh ngân hàng ở phường Xuân Tảo để cướp tiền. Trong vụ cướp ngân hàng này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng cầm đầu.

Bước đầu xác định, khoảng giữa tháng 2 vừa qua, Hiếu và Tùng quen biết nhau qua nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội Facebook.

Cả 2 đều không có nghề nghiệp, đều nợ tiền của nhiều người, vì thế các đối tượng có ý định cướp tài sản để trả nợ.

Trước khi gây án tại một ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn phường Xuân Tảo, các đối tượng đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng.

Đối tượng Tùng. Nguồn ảnh: Công an cung cấp

Tùng, Hiếu đã bỏ 1,4 triệu đồng mua 1 khẩu súng bật lửa màu đen cùng dao nhọn rồi lựa chọn thời cơ để gây án. Nhóm cướp còn thỏa thuận nếu cướp được tài sản sẽ chia đôi, sau đó vứt bỏ các tang vật gây áy ở khu vực huyện Đông Anh (TP.Hà Nội).

Ngày 7/3, chúng vào ngân hàng trên, dùng dao, súng giả cướp hơn 500 triệu tiền mặt, quá trình bỏ trốn đã làm rơi mất 300 triệu đồng.

Trong vụ việc này, 2 đối tượng cướp ngân hàng đã quen nhau qua mạng xã hội Facebook, qua nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” nêu trên.

Điều này có điểm chung với một vụ án cũng xảy ra tại TP.Hà Nội trước đó.

Các đối tượng quen nhau trên nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" đã táo tợn trói, cướp điện thoại của nạn nhân ở chung cư HH gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, Dân Việt ngày 15/1/2022 đã thông tin, lực chức năng Công an TP.Hà Nội đã bắt gọn nhóm trói chủ nhà, cướp điện thoại ở chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Nhóm cướp này gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, quê Hưng Yên), Tô Văn Tình (SN 1993, quê Quảng Ninh) và Lê Duy Dự (SN 1994, quê Thánh Hoá), được hình thành qua kết bạn trên mạng xã hội Facebook.

Qua đấu tranh, nhóm cướp khai nhận, Tình, Lâm, Dự kết bạn với nhau thông qua nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên mạng xã hội Facebook.

Cả ba nhắn tin riêng, rủ nhau đi cướp tài sản của Thế giới di động nhưng thấy cửa hàng này có nhiều camera nên từ bỏ ý định.

Chúng quyết định chuyển hướng sang cướp tài sản tại nhà anh N.T.A (nạn nhân ở chung cư HH Linh Đàm, người bị trói, cướp điện thoại), sau khi nắm được các thông tin qua việc anh này đăng bán điện thoại cũ trên mạng Internet.

Cả ba chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ cướp với 2 bình xịt hơi cay, 1 khẩu súng bật lửa; 3 con dao inox; 1 cuộn băng dính; 1 sim điện thoại mới và 2 kính nhựa gọng đen. Khoảng 16 giờ ngày 8/1, để tránh bị phát hiện, 3 tên bắt 3 xe ôm đến khu Linh Đàm.

Sau khi gọi cho anh N.T.A đề nghị xem điện thoại (dùng số thuê bao mới mua), Lâm, Tình, Dự đi cầu thang bộ (tránh camera), đến địa chỉ nhà anh này ở chung cư Linh Đàm.

Cả nhóm được anh T.A mở cửa cho vào nhà xem điện thoại. Tại đây, 3 đối tượng đã tấn công chủ nhà bằng bình xịt hơi cay, đấm, đá rồi trói anh này bằng cuộn băng dính đã chuẩn bị từ trước.

Các đối tượng đe dọa giết anh N.T.A và lục soát trong phòng, lấy 3 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 Plus và 1 điện thoại di động Samsung Galaxy S9 Plus rồi tẩu thoát.