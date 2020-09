Thông tin bất ngờ vụ CLB TP.HCM chi 10 tỷ mua bộ 3 ngôi sao của Khánh Hòa

Theo thông tin mới nhất, CLB TP.HCM đã chiêu mộ thành công ba cầu thủ Lâm Ti Phông, Trần Đình Khương và Phạm Trùm Tỉnh từ Sanna Khánh Hòa BVN. 3 nhân tố trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ CLB phố Biển này đã ra mắt "Chiến Hạm Đỏ" vào chiều 18/9. Đội bóng Sài thành phải thanh toán phí chuyển nhượng cho đối tác để mua lại hợp đồng.

trung vệ Trần Đình Khương, tiền vệ Lâm Ti Phông và tiền vệ Phạm Trùm Tỉnh.

Theo tiết lộ, tổng mức phí mà CLB TP.HCM phải chi ra để có bộ 3 cựu tuyển thủ U23 Việt Nam kể trên vào khoảng 10 tỷ đồng, trong đó khoảng 5 tỷ đồng trả cho Sanna Khánh Hòa BVN và khoảng 5 tỷ đồng tiền lót tay cho 3 cầu thủ (mỗi người hơn 1 tỷ đồng).

Nói về ba bản hợp đồng mới, lãnh đạo CLB TP.HCM nhấn mạnh, đây là một phần trong kế hoạch nhằm đội bóng thi đấu tốt hơn khi V.League 2020 trở lại. "Không phải do thua CLB Hà Nội 1-5 ở bán kết Cúp quốc gia 2020 vừa qua mà chúng tôi bỏ tiền ra mua thêm cầu thủ đâu. Chúng tôi đã liên hệ mua 3 cầu thủ này từ đầu mùa giải nhằm làm dày thêm về lực lượng nhưng CLB Khánh Hòa không đồng ý. Chỉ do gặp khó khăn về kinh tế nên bây giờ CLB Khánh Hòa mới đồng ý bán. Hi vọng ba sự tăng cường này sẽ giúp đội thi đấu tốt hơn trong thời gian tới", Chủ tịch Hữu Thắng cho hay.

Trùm Tỉnh, Đình Khương và Ti Phông có thể xem là những niềm tự hào cuối cùng của hệ thống đào tạo trẻ Tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian gắn bó, bộ ba cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đều đóng vai trò quan trọng trong đội hình chính, góp công giúp CLB đạt được những kết quả tốt trong giai đoạn đỉnh cao từ 2015 đến 2018. Đáng chú ý phải kể tới tấm HCV V.League 2018 hay ngôi Á quân Mekong Cup 2017...

Được biết, Trùm Tỉnh, Đình Khương và Ti Phông sẽ chỉ nhận khoản lương, thưởng mà Sanna Khánh Hòa BVN nợ họ cũng như các đồng đội khác từ suốt tháng 1 tới nay, đồng thời từ chối nhận khoản "lót tay" hàng năm từ đội bóng cũ. Đây là điểm mấu chốt giúp thương vụ chuyển nhượng đưa họ tới CLB TP.HCM nhanh chóng được chốt hạ.

Sau khi chuyển nhượng ba trụ cột Trùm Tỉnh, Đình Khương và Ti Phông cho CLB TP.HCM, Sanna Khánh Hòa BVN sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được để phục vụ trả nợ tiền lương thưởng và một phần lót tay cho cầu thủ còn lại. Vừa qua, đội bóng cũng gọi nhiều cầu thủ trẻ từ lứa U19 lên đội một để bổ sung quân số.