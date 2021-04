Thông tin có nhiều ô tô sang trong khu nhà ở xã hội ở Đắk Lắk: "Chủ yếu là loại trung bình, giá rẻ"

Chưa có kết quả kiểm tra khu nhà ở xã hội

Ngày 9/4, ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk cho biết vẫn chưa có kết quả kiểm tra khu nhà ở xã hội ở Km 4-5 phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).



Khu nhà ở xã hội tại phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Trước đó, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh có hay không việc trục lợi chính sách tại khu nhà ở xã hội.

Trước thông tin có một số "người lạ" trong khu nhà ở, ông Hà yêu cầu Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk rà soát lại những người mua nhà và nếu có việc bán lại thì lý do là gì?

Theo ông Thắng, hiện việc xác minh kiểm tra được UBND tỉnh giao cho cơ quan công an. Quỹ đầu tư phát triển chỉ phối hợp cung cấp thông tin.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk, trong khu nhà ở xã hội có một số xe ô tô nhưng chỉ có vài chiếc là hạng khá, còn lại chỉ là loại trung bình, giá rẻ.

Khu nhà ở xã hội, được UBND tỉnh giao cho Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án là nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở phù hợp với khả năng thu nhập, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Dự án có quy mô đầu tư là 2 block nhà 6 tầng, diện tích sàn xây dựng là 16.242m2. Tổng số căn hộ nhà ở xã hội từ tầng 2 đến tầng 6 là 180 căn (mỗi block 90 căn), có 4 loại căn hộ với diện tích là 63m2, 55m2, 53m2 và 36m2 (tính theo diện tích thông thủy).

Những đối tượng nào được mua, thuê nhà ở xã hội?

Theo ông Thắng, điều kiện để được mua, thuê nhà ở xã hội thuộc dự án là: Chưa có nhà, chưa được mua, thuê nhà ở xã hội hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân dưới 10m2/người.

Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND tỉnh.

Có nhà ở nhưng thuộc diện giải toả khi Nhà nước thu hồi đất.

Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác, chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ.

Trong hợp đồng thuê, mua nhà ở xã hội của Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk có điều khoản quy định rõ về việc mua, bán... các căn nhà đã thuê, mua.

Ngoài ra, các đối tượng được thuê, mua nhà phải có đăng ký thường trú tại TP.Buôn Ma Thuột. Trường hợp không đăng ký thường trú thì phải có giấy đăng ký tạm trú trước thời điểm nộp hồ sơ mua, thuê căn hộ. Và, các đối tượng này không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.



Cũng theo ông Thắng, ngoài các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, để đảm bảo chặt chẽ hơn trong quá trình xét duyệt đối tượng thuê, mua nhà, trong phương án Quỹ xây dựng và phê duyệt có thêm việc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ. Thành viên hội đồng này là đại diện các cơ quan có liên quan đến quản lý nhà ở, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, quản lý lao động, quản lý thuế, quản lý đất đai và quản lý địa bàn (Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Buôn Ma Thuột).

Đến thời điểm này, Quỹ đã tổ chức 3 đợt xét duyệt hồ sơ đăng ký của các cá nhân có nhu cầu, quá trình thông báo, tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, ký kết hợp đồng đảm bảo đúng phương án được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, trong hợp đồng mua bán đã ký giữa Quỹ và khách hàng cũng nêu rõ quy định của pháp luật trong việc mua bán nhà ở xã hội: "Trong trường hợp chưa đủ 5 năm kể từ ngày thanh toán hết tiền, nếu Bên mua có nhu cầu bán lại nhà ở nhưng không bán cho Chủ đầu tư thì chỉ được phép bản trực tiếp cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột và đáp ứng các điều kiện theo Điều 51 Luật Nhà ở".

"Để được xem xét về việc bán lại nhà ở, Bên mua có văn bản đề nghị bán lại nhà ở kèm theo bộ hồ sơ đăng ký mua nhà của người mua lại gửi Chủ đầu tư. Chủ đầu tư tổng hợp danh sách gửi Sở Xây dựng Đắk Lắk cho ý kiến xác nhận để Chủ đầu tư xem xét ký hợp đồng với người mua lại nhà ở".

Qua 3 đợt đăng ký mua, thuê nhà, tổng số hợp đồng đã ký đến nay là 163. Trong đó, 139 hợp đồng mua và 24 hợp đồng thuê. Quỹ đang triển khai tiếp nhận hồ sơ đợt 4 (hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 9/4/2021) với tổng số 17 căn hộ bán và cho thuê.

Về thông tin căn hộ thuộc dự án được rao bán công khai, ông Thắng cho biết khoảng giữa năm 2020, Quỹ nhận được thông tin có một số cá nhân đăng thông tin bán căn hộ dự án trên các trang mạng xã hội.

Cùng lúc đó, Cảnh sát kinh tế và An ninh kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đến làm việc với Quỹ để tìm hiểu về quy trình xét duyệt hồ sơ, nắm bắt danh sách người mua, thuê căn hộ. Quỹ đã cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan công an.

Xét thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Quỹ đã chủ động ban hành văn bản số 454 ngày 25/8/2020 gửi khách hàng mua, thuê căn hộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Văn bản thông báo việc mua bán căn hộ vào thời điểm đó là không đúng quy định của pháp luật và hợp đồng mua bán, thuê căn hộ đã ký với Quỹ.

Đồng thời Quỹ cũng đề nghị, nếu khách hàng không còn nhu cầu về nhà ở thì chấm dứt hợp đồng đã ký để Quỹ bán cho người khác đúng đối tượng. Sau khi văn bản được ban hành thì có 7 trường hợp liên hệ với Quỹ để chấm dứt hợp đồng. Trước đó, cũng đã có 2 căn hộ đã chấm dứt hợp đồng.