Thông tin mới nhất vụ bé trai bị xâm hại trong thang máy chung cư ở Hà Nội

Sáng 20/6, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Dương Thế Hưng (65 tuổi, trú tại tại chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi dâm ô bé trai nhỏ tuổi trong thang máy.



Một nguồn tin cho biết: "Quyết định nêu trên đã được VKSND quận Hai Bà Trưng phê chuẩn. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Hưng cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ".

Thang máy tòa nhà N03, nơi được cho là xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 21h tối 17/6, tại chung cư 25 Lạc Trung, khi di chuyển cùng thang máy ở tòa N03, ông Hưng được cho là đã có hành vi động chạm vào bộ phận sinh dục của bé trai. Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bé trai đã trình báo chính quyền sở tại.



Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt để xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ để xử lý Hưng theo quy định.