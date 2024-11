Sương mù bao phủ Quốc lộ 6, Cảnh sát giao thông cảnh báo người tham gia giao thông Sương mù bao phủ Quốc lộ 6, Cảnh sát giao thông cảnh báo người tham gia giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo người tham gia giao thông nên đi chậm, giữ khoảng cách an toàn, không đi nhanh vượt ẩu để bảo đảm an toàn. Cần sử dụng đèn hợp lý, nên chú ý không sử dụng đèn pha (đèn chiếu xa) để đi trong sương mù.