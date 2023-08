Liên quan đến vụ tai nạn hầm lò tại Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin khiến 4 công nhân tử vong, ngày 27/9, đại diện Văn phòng Công ty Cổ phần Than Vàng Danh cho biết, ngay trong đêm 26/8, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh đã triển khai 4 đoàn công tác do các lãnh đạo Công ty cùng đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, khẩn trương đến thăm hỏi, hỗ trợ và phối hợp các gia đình công nhân bị tai nạn hầm lò để lo công việc hậu sự cùng gia đình.



Trước mắt, Công ty CP Than Vàng Danh đã hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 70 triệu đồng; UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 20 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 20 triệu đồng và Công đoàn TKV hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 10 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn hầm lò ở Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, khiến 4 công nhân tử vong. Ảnh: N.Q

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 26/8, tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng +50/+80 vỉa 5, khu cánh gà, Phân xưởng Khai thác 3, Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), đã xảy ra một vụ tai nạn hầm lò khiến 4 công nhân tử vong.



Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân sơ bộ cho thấy, trong thời gian qua khu vực mỏ than Vàng Danh có nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30-70mm, dẫn đến khu vực này bị ngấm nước.

Quá trình làm việc, nhóm công nhân bị bùn và than trôi từ thượng vận chuyển số 3 xuống vùi lấp, gây tai nạn dẫn đến tử vong.

4 công nhân tử vong trong tai nạn hầm lò, gồm: L.H.N (SN 1993, quê quán xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình); Tr.V.Đ (SN 1990, quê quán phường Vàng Danh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); N.Đ.Th (SN 1988, quê quán xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); P.T.D (sinh năm 1987, quê quán phường Mạo Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).