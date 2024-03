Thông tin mới vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Ngày 4/3, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy xét nhóm đối tượng nghi cầm súng cướp tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Lai Uyên.

Theo Công an huyện Bàu Bàng, khoảng 12h ngày 3/3, tại tiệm vàng B.Q, khu phố Bàu Lòng, 4 đối tượng sử dụng 2 xe máy đến tiệm vàng.

4 đối tượng nghi cầm súng cướp tiệm vàng. Ảnh: A.X.

Tủ kính bị đập bể. Ảnh: A.X.

Sau đó, các đối tượng đi vào bên trong, 1 đối tượng rút ra vật giống súng đe dọa nhân viên, đồng thời cầm hung khí đập bể kính tủ chứa các sợi dây chuyền vàng, cướp tài sản bỏ vào ba lô và tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 13.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương, Công an huyện Bàu Bàng và Công an thị trấn Lai Uyên đã nhanh chóng đến hiện trường, ghi nhận vụ việc, triển khai nhanh lực lượng để điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng và tang vật vụ cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, 4 đối tượng gồm 3 nam, 1 nữ. Qua trình báo, số tài sản bị cướp gần 1 tỷ đồng.

Công an huyện Bàu Bàng đã phát động toàn thể quần chúng nhân dân cùng chung tay tố giác tội phạm và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.