Thu hồi cà phê giảm cân khiến một phụ nữ hôn mê, tổn thương não

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 97/QĐ-ATTP thu hồi thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia, sản phẩm thực phẩm giảm cân.



Sản phẩm do Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva, địa chỉ: xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội (nay đổi tên thành Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma, địa chỉ: Thôn Kim Đái 1, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) sản xuất.

Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, địa chỉ: Khu 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

Sản phẩm vừa bị Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế có quyết định thu hồi.

Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu các doanh nghiệp nêu trên tiến hành thu hồi sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia; đồng thời đề nghị Công an, UBND huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình kiểm tra, giám sát việc chấp hành; Chi cục An toàn vệ sinh TP Hà Nội và Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh thành kiểm tra, giám sát việc lưu hành sản phẩm trên.

Trước đó, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, trung tâm vừa điều trị cho một bệnh nhân nữ vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật sau 4 ngày uống cà phê giảm cân.

Bệnh nhân là một phụ nữ 37 tuổi ở Gia Lâm (Hà Nội) đã uống cà phê giảm cân suốt 4 ngày. Theo lời kể của bệnh nhân, sau khi sinh con thứ 3 chị tăng cân khá nhiều, ảnh hưởng đến vóc dáng. Một cô bạn cùng công ty giới thiệu một loại cà phê giảm cân rất hiệu quả, uống 1 tuần có thể giảm được 4 kg.



Chị đã mua 1 hộp (30 gói) với giá 550.000 đồng, mỗi sáng uống 1 gói. Cà phê này có vị ngọt thơm như cà phê sữa. Khi uống đến ngày thứ 4, sau uống 15 phút chị có cảm giác khó thở, lạnh toát và háo nước. Thân nhiệt hạ thấp đột ngột, phải bật quạt sưởi và đắp chăn bông vẫn thấy lạnh.

Kết quả giám định của Viện Pháp y cho thấy, trong loại cà phê giảm cân bệnh nhân sử dụng có chứa sibutramine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm dùng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe người dùng.

Loại cà phê hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm mà bệnh nhân đã sử dụng. Ảnh BVCC

Bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện huyện sau đó chuyển thẳng đến Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng khó thở rồi hôn mê và co giật. Kết quả chụp cắt lớp còn cho thấy não bị tổn thương.

Rất may mắn, sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp kịp thời nên tình trạng đã dần cải thiện. Qua 10 ngày điều trị, đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục. Tuy nhiên, di chứng có để lại hay không khi não bị tổn thương thì cần thêm thời gian kiểm tra mới có thể xác định được.



Điều đáng chú ý, kết quả giám định của Viện Pháp y cho thấy trong loại cà phê giảm cân mà bệnh nhân sử dụng có chứa sibutramine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe người dùng.

Theo TS Nguyên, chất sibutramine có nhiều độc tính và tác dụng phụ, nguy cơ biến chứng về tim mạch, đặc biệt là đột quỵ và nhồi máu cơ tim cho nên cả Mỹ và châu Âu đã ngừng sử dụng từ năm 2010.