Thu hồi đất làm dự án: Người dân kiến nghị, lãnh đạo Quận Bắc Từ Liêm vẫn tiến hành cưỡng chế

Người dân kiến nghị làm rõ mục đích thu hồi đất



Báo điện tử Dân Việt nhận được hàng loạt đơn kêu cứu của các hộ dân tại Tổ dân phố Hoàng 10, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trong khuôn viên dự án Công viên Hữu Nghị. Trong đó, người dân cho biết Uỷ ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm có các thông báo thu hồi, cưỡng chế phục vụ triển khai các dự án Bảo tàng lịch sử và Trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây, cả hai dự án đều nằm trong khuôn viên của Công viên Hữu Nghị.

Tuy nhiên, đơn kiến nghị cho rằng bản thân dự án Công viên Hữu Nghị cũng chưa được các cấp thẩm quyền phê duyệt đầy đủ, do đó việc UBND quận Bắc Từ Liêm tiến hành thu hồi đất phục vụ dự án nằm trong khuôn viên tổng thể là không hợp lý. Việc này gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân nên họ đề nghị các đơn vị trả lời rõ ràng.

Ngõ 354, tổ dân phố Hoàng 10, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Ảnh: Vũ Khoa)

Được biết, tại thời điểm UBND quận Bắc Từ Liêm thông thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất ban hành đều nêu nội dung nhằm thực hiện dự án Xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu Nghị. Trả lời kiến nghị của người dân, trong một số văn bản trả lời, UBND quận Bắc Từ Liêm bổ sung thêm căn cứ cho việc thu hồi là để xây dựng trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây.



Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã có văn bản đề xuất địa điểm xây dựng từ tháng 3/2010. Vị trí của trạm được đặt tại lô đất ký hiệu 07-KT1 thuộc địa bàn xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm cũ). Đến tháng 4/2010, UBND thành phố Hà Nội có văn bản chấp thuận. Trạm biến áp có mục đích cấp điện cho khu đô thị Tây Hồ Tây và khu dân cư lân cận.

"Nếu cho rằng Trạm biến áp nằm trong chỉ giới của dự án Công viên Hữu nghị là sai trái, bởi như trên đã nói, dự án Công viên Hữu Nghị chưa được phê duyệt nên việc quyết định thu hồi đất cho dự án này không có giá trị pháp lý", đơn tập thể của 16 hộ dân tại ngõ 354 Trần Cung, tổ dân phố Hoàng 10 nêu vấn đề.

Mơ hồ vị trí trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây

Tại thời điểm đề xuất vị trí, hiện trạng được Sở Quy hoạch – Kiến trúc ghi nhận là đất trồng hoa màu, phía Tây, phía Nam giáp mương thoát nước và khu dân cư. Tuy nhiên, tại văn bản Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc số 7613/QHKT-TMB-PAKT (P7) ngày 15/12/2016 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội hiện trạng khu đất lại được ghi nhận là có công trình cao 1 – 4 tầng.

Từ những mâu thuẫn trên, người dân bày tỏ nghi vấn về chuyện ban đầu UBND quận Bắc Từ Liêm thu hồi đất để xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia, nhưng nay lại chuyển thành dự án xây dựng Trạm biến áp để cung cấp điện cho Khu đô thị Tây Hồ Tây. Trong khi đó, Chủ đầu tư của hai dự án này là khác nhau.

Sơ đồ công khai trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây

"Căn cứ pháp lý nào để Ban QLDA Phát triển điện lực Hà Nội thực hiện việc xây dựng Trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây tại khu đất chúng tôi sinh sống? Trong khi theo Bản vẽ Chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập ngày 07/5/2007 cho dự án Xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chấp thuận ngày 18/5/2007. Thì vị trí khu đất UBND quận Bắc Từ Liêm thu hồi để xây dựng Trạm biến áp 110KV Tây Hồ Tây hoàn toàn không nằm trong chỉ giới dự án Xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia", người dân đặt câu hỏi tại đơn khiếu nại.

Bà Chu Thị Kim Dung, người dân địa phương nêu nhiều phản ánh

Kiến nghị làm rõ

Nhằm rộng đường dư luận, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thường Sơn, tuy nhiên lần đầu ông Sơn cáo bận họp. Sau đó, phóng viên gọi điện, nhắn tin, ông Sơn đều không có phản hồi.

Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên Dân Việt được biết ngày 22/3, UBND quận Bắc Từ Liêm có báo cáo số 89/BC-UBND với Quận ủy Bắc Từ Liêm về quá trình thực hiện công tác GPMB để thực hiện dự án Xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia và Công viên Hữu Nghị (Khu vực xây trạm biến áp 110kV để phục vụ cấp điện cho khu vực Tây Hồ Tây. Báo cáo do Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn ký.

Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm: căn cứ thực hiện bao gồm: Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/12/2006; Quyết định số 146/QĐ-UBND về thu hồi 286.114m2 đất tại xã Cổ Nhuế và xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 1 và phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm);

Quyết định số 6180/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển UBND các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ, chủ đầu tư 81 dự án đang thực hiện (trong đó có dự án xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia và công viên Hữu Nghị); Quyết định số 10155/QĐ-UBND về việc giao Trung tâm phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm quản lý, thực hiện đối với các dự án trên địa bàn quận; Văn bản số 1706/UBND-KH&ĐT về gia hạn thời gian thực hiện, hoàn thành công tác GPMB khu đất xây dựng dự án Bảo tàng lịch sử quốc gia và Công viên Hữu Nghị.

Tổng diện tích thu hồi tại dự án: 28,61ha/582 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, tại phường Xuân Tảo là 15ha/196 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tại phường Cổ Nhuế 1 là 13,61ha/386 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (trong đó: khu vực xây dựng Trạm biến áp 100kV để phục vụ cấp điện cho Khu đô thị Tây Hồ Tây là 3.405,3m2 đất do 15 hộ gia đình, cá nhân sử dụng).

Theo đó, việc thực hiện công tác GPMB nhằm triển khai dự án Xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia và Công viên Hữu Nghị (Khu vực xây dựng Trạm biến áp 110kV để phục vụ cấp điện cho khu đô thị Tây Hồ Tây). Trong thời gian thực hiện, UBND quận Bắc Từ Liêm nhận phải nhận nhiều đơn thư, khiếu nại của các hộ dân.

Chủ tịch UBND quận đã ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại theo hướng giữ nguyên quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của UBND quận Bắc Từ Liêm.

Sau khi nhận quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND quận, các hộ dân do không đồng ý nên đã gửi đơn khiếu nại lần 2 tới Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố vẫn giữ nguyên quyết định giải quyết lần 1.

Băng rôn do người dân treo tại ngõ 354

Nội dung báo cáo cũng nêu, "Ngày 15/3, đại diện Lãnh đạo UBND quận đã làm việc với đại diện Công an thành phố để trao đổi, thảo luận nội dung liên quan đến công tác thu hồ đất và công tác đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC khi tổ chức cưỡng chế, thu hồi. Và mặc tại buổi làm việc này, một trong những phương án UBND quận đề cập là tiếp tục gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đối thoại với người bị cưỡng chế để công dân hiểu và chấp hành bàn giao mặt bằng".



Tuy nhiên đến nay những mâu thuẫn, vướng mắc giữa 16 hộ dân tại tổ dân phố Hoàng 10, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm với công tác thu hồi, cưỡng chế của UBND quận vẫn chưa dứt điểm. Do đó, các hộ dân này khẩn thiết đề nghị các cơ quan, ban ngành Trung ương vào cuộc để làm sáng tỏ.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!