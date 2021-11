Thủ khoa ĐH Quốc tế: "Nếu chỉ cắm đầu học thì chỉ giỏi về điểm số"

SVVN - Mê và học tốt môn Sinh, từng định hướng theo Y nhưng lại chọn Quản trị Kinh doanh. Ưa giao tiếp và hướng ngoại, Lê Phương Thảo cho rằng trở nên giỏi giang từ việc chỉ cắm đầu học tối ngày không phải là cách của mình.

Hồi lớp 10, Lê Vũ Phương Thảo đã trải nghiệm niềm vui của một thủ khoa khi trở thành học sinh có điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TP. Cần Thơ với 48,1 điểm. Tuy nhiên, cảm giác vui và tự hào khi trở thành thủ khoa của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) ở kỳ tuyển sinh năm nay lại rất đặc biệt.

“Sáng đó, mình nhận được điện thoại của trường báo tin. Rất vui nhưng cũng hơi bất ngờ vì mình không nghĩ sẽ thành thủ khoa. Vì lúc đó mẹ đang dạy online, không thể chạy vào khoe, mình viết lên một tấm bảng chìa cho mẹ xem”, Phương Thảo kể lại giây phút đón nhận tin vui.

Lê Vũ Phương Thảo là thủ khoa Phương thức 4 của trường ĐH Quốc tế.

Ba là bộ đội, mẹ là giáo viên Địa lý trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Cần Thơ), Phương Thảo cho biết mình có thuận lợi nhất định từ khi học cấp 1 về việc kèm cặp và tạo ý thức học tập tốt. Nhưng từ cấp THCS, cô đã tự chủ hoàn toàn về việc học. Ba năm THPT đều là học sinh giỏi, điểm IELTS 8.0, phương pháp học tập của cô bạn này là luôn làm nhiều dạng bài tập để đa dạng cách tư duy, từ đó có cách tiếp cận tốt nhất với từng dạng bài.

Theo Thảo, nếu không có định hướng trước một bài tập sẽ dẫn đến mất thời gian. Điều quan trọng nhất của một cách học là tìm ra điều phù hợp nhất với bản thân để áp dụng, từ đó sẽ có hứng thú học tập.

Phương Thảo là tân sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

Được mời làm diễn giả trong talkshow “Hành trình thủ khoa – Giỏi thôi đủ chưa ta” do Youth+ Can Tho và AIESEC in Vietnam đồng tổ chức, Thảo chia sẻ phương pháp học tập của mình là cân bằng giữa học và các hoạt động ngoại khóa: “Thật sự thời gian học của mình ít hơn là các hoạt động ngoại khóa, ở nhà ba mẹ vẫn hay than. Nhưng mình nghĩ quan trọng là sự sắp xếp thời gian và hiệu quả từ việc học. Nếu chỉ cắm đầu học, cái giỏi đó chỉ là điểm số và sẽ không mang lại một con người toàn diện. Những trải nghiệm từ cuộc sống, những hoạt động ngoại khóa mới là môi trường để hoàn thiện bản thân, tiếp cận kỹ năng mềm”.

Những năm THPT, Phương Thảo là Bí thư Chi đoàn lớp, ưa thích tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thảo còn tham gia viết nội dung cho Remote & Relax, một dự án khởi nghiệp về du lịch, thuộc Top 10 Cuộc thi đổi mới sáng tạo toàn cầu do AVSE tổ chức và bảo trợ của Bộ Ngoại giao.

Học giỏi, Thảo cũng năng nổ trong các hoạt động của trường.

Môn học yêu thích nhất của Phương Thảo là Sinh học vì luôn có hứng thú học về cơ thể người, di truyền, xác suất… nhưng đam mê lại là khối ngành Kinh tế, kinh doanh. Kết quả xét tuyển theo phương thức 4, Phương Thảo là thủ khoa của trường với 28,77 điểm, trở thành tân sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh. Thảo cũng nhận được học bổng toàn phần của trường.

“Hồi lớp 10, mình định hướng sẽ theo ngành Y nhưng sau đó nhận thấy mình phù hợp và yêu thích ngành Kinh tế, kinh doanh hơn. Mình hay làm các bài trắc nghiệm tính cách, kết quả cho thấy mình hướng ngoại, quảng giao và ưa thích sự năng động. Mình nghĩ đó sẽ là những yếu tố phù hợp để theo đuổi ngành này”, Thảo chia sẻ.

Lê Vũ Phương Thảo và giáo viên chủ nhiệm 3 năm THPT.

Thảo kể: “Ban đầu, mình không chọn xét tuyển vào ĐH Quốc tế, nhưng sau khi tìm hiểu rất nhiều trường khác mình cũng không thấy phù hợp dù không rõ không phù hợp ở điểm nào. Sau đó, mình xét tuyển vào trường ĐH Quốc tế vì thích môi trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh và thích xu hướng toàn cầu hóa trong tương lai.

Điều khiến cô bạn này vui hơn nữa là học bổng toàn phần sẽ giúp ba mẹ đỡ phần lo toan: “Gia đình không phải giàu có nhưng ba mẹ vẫn có thể lo cho mình học hành đầy đủ. Nhưng từ THPT, mình luôn xác định sẽ bằng cách nào đó để ba mẹ đỡ vất vả, bản thân mình cũng tự chủ về tài chính. Giành được học bổng của trường chính là điều khiến mình vui vì hoàn thành tâm nguyện. Mình cũng đặt mục tiêu sau khi tốt nghiệp, sẽ tìm học bổng du học Thạc sĩ”.