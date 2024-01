Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang có quốc tịch Việt Nam?

Tranh thủ quãng nghỉ V.League 2023/2024 để nhường chỗ cho ĐTQG tham dự VCK Asian Cup 2024, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang đã tạm chia tay CLB TP.HCM để trở về Slovakia nghỉ ngơi. Trước đó, anh tiếp tục có quãng ngày thi đấu thành công cho đội chủ sân Thống Nhất theo dạng cho mượn từ CLB CAHN. Được biết trong những ngày tới, Patrik Lê Giang sẽ tham gia một số hoạt động của quỹ thiện nguyện Step by Step do anh đồng sáng lập.

Patrik Lê Giang chia sẻ gây chú ý trên facebook. Ảnh: FBNV.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Patrik Lê Giang bất ngờ khiến NHM chú ý khi đăng tải dòng trạng thái: "Be patient. Everything comes to you in the right moment", Patirk Lê Giang chia sẻ (tạm dịch: Hãy kiên nhẫn. Mọi thứ sẽ đến với bạn vào thời điểm thích hợp).

Điều này ngay lập tức khiến NHM Việt Nam nghĩ tới câu chuyện nhập tịch của Patrik Lê Giang. Theo đó, có vẻ như quá trình xin quốc tịch Việt Nam của thủ thành 31 tuổi này đang diễn ra rất thuận lợi. Chia sẻ về giấc mơ nhập tịch, Lê Giang từng nói:

"Tôi tự hào khi mang trong mình dòng máu Việt Nam. Được chơi cho ĐT Việt Nam là giấc mơ của tôi và cha tôi. Mọi người trong gia đình đều luôn ủng hộ quyết định của tôi. Cha tôi luôn muốn tôi về Việt Nam chơi bóng và giờ thì điều đó thành sự thật. Điều đó rất tuyệt. Hãy cùng chờ đợi xem tương lai sẽ mang tới điều gì".

Patrik Lê Giang trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: HCM FC.

Trước khi trở về Việt Nam và khoác áo CLB CAHN, Patrik Lê Giang từng có nhiều năm thi đấu tại giải VĐQG Slovakia cho Bohemians 1905 và Pohronie, đồng thời từng khoác áo U19 rồi U21 Slovakia. Giai đoạn 1 V.League 2023, Patrik Lê Giang đã chơi rất tốt trong màu áo CLB CAHN, khi ra sân 9 trận và cùng đội bóng ngành Công an liên tục dẫn đầu BXH.

Bước vào giai đoạn 2, khi CLB CAHN chiêu mộ thành công một thủ môn Việt kiều khác là Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang đành phải khăn gói chuyển sang khoác áo CLB TP.HCM theo dạng cho mượn. Một lần nữa, anh lại chứng tỏ được tài năng của mình và góp phần quan trọng giúp đội chủ sân Thống Nhất trụ hạng thành công.

Một khi có quốc tịch Việt Nam, Patrik Lê Giang nhiều khả năng sẽ được gọi trở lại CLB CAHN để thi đấu theo tư cách nội binh. Không những vậy, anh sẽ có cơ hội góp mặt ở ĐT Việt Nam để cạnh tranh vị trí trong khung gỗ với 2 thủ môn Việt kiều khác là Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn. Sự cạnh tranh này, tất nhiên sẽ mang tới những tín hiệu lạc quan cho HLV Troussier.