Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) chia sẻ, trước những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vừa qua, Công an huyện Ea H'leo đã tổ chức "Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo". Chương trình sẽ được thực hiện liên tục ở các địa bàn khác nhau để người dân thuận lợi, tự nguyện mang vũ khí, vật liệu nổ tới giao nộp.

Cũng theo Trưởng Công an huyện Ea H'leo, trước đây, một số người dân có súng nhưng không biết giao nộp ở đâu hoặc lo sợ bị xử lý nên không dám giao nộp. Khi phát động chương trình này, bà con rất vui mừng ủng hộ nên chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Ea H'leo đã tiếp nhận hơn 300 khẩu súng các loại, có cả súng quân dụng cùng nhiều loại bom, mìn, vật liệu nổ nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa tiếp nhận súng từ người dân.

Công an huyện Ea H’leo kêu gọi người dân toàn huyện tiếp tục tuyên truyền mọi nhà, mọi người giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí có hoàn cảnh khó khăn, Công an huyện sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ" - Thượng tá Hòa thông tin.