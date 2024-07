Thử thách “càng chơi càng ghiền” hút khách ở “Trung tâm Hàn Quốc mới”

Cảm hứng từ "bom tấn" điện ảnh Hàn Quốc

Trương Thanh Thư (20 tuổi, Hà Nội) là một khách quen của nhiều cửa hàng tại K-Town. Cuối tuần nào, Thư cùng với bạn bè cũng rủ nhau đến phố Hàn, lê la từ sáng đến tối không biết mệt.

"Khi biết nhà em ở Ocean City, lũ bạn đã ấn định mùa hè này sẽ "đóng đô" tại đây mỗi cuối tuần. Cả nhóm đều là fan cuồng K-Pop, K-Drama nên không bỏ lỡ cơ hội khám phá mọi ngóc nghách K-Town", Thanh Thư chia sẻ.

Thư cũng cho biết, tại K-Town, điểm đến yêu thích nhất của cả nhóm chính là Genesis Escape – tổ hợp trò chơi nhập vai mô phỏng bom tấn "Squid Game". "Các thử thách ở đây gây thót tim, vừa khiến chúng em tò mò, thích thú, nên đây là lựa chọn hàng đầu khi đến K-Town", Thư nói.

Concept trẻ trung, mới mẻ lấy cảm hứng từ "bom tấn" Squid Game khiến giới trẻ mê .mẩn kể từ khi K-Town chính thức ra mắt.

Là một sắc màu đặc biệt trong bức tranh đa sắc của K-Town, Genesis Escape bao gồm nhiều Mini Escape Room theo chủ đề. Trong đó, mỗi căn phòng sẽ là một câu đố đầy thách thức, đòi hỏi người chơi phải nhanh trí, có thể lực tốt, khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy và tinh thần đồng đội cao.

Nếu là fan của các siêu phẩm điện ảnh nổi tiếng, chắc chắn giới trẻ đã không còn xa lạ với những cái tên như "Squid Game" – Trò chơi con mực, "Prison Break" - Vượt ngục, "The Heist" - Phi vụ thế kỷ, "The curse of the Pharaohs" - Lời nguyền của Pharaohs và "Nobita and the last gift" – Món quà cuối cùng của Nobita. Lấy cảm hứng từ những "bom tấn" này, Genesis Escape mang tới hành trình vượt chướng ngại vật đầy cảm xúc cho người chơi, như được hóa thân thành các nhân vật chính trong phim.

Trải nghiệm nhập vai như các nhân vật trong bom tấn "Squid Games" khiến giới trẻ thích thú.

Là mô hình giải trí hấp dẫn và mới mẻ, Genesis Escape đang là điểm đến hút khách nhất phố Hàn K-Town. Dịp cuối tuần, các bạn trẻ thường xuyên phải đặt chỗ trước nếu muốn trải nghiệm trò chơi này.

"Kinh nghiệm của chúng em là trong lúc chờ đợi đến lượt thì đừng nên bỏ lỡ các thú vui khác tại K-Town. Bởi ngoài game thì tại đây còn có các cửa hàng thời trang, ẩm thực, dịch vụ thuê đồ truyền thống chụp ảnh, vui chơi cả ngày cũng không hết", Thư chia sẻ.

Điểm sáng của thị trường phía Đông thành phố

"Không thể bỏ lỡ" cũng chính là điều mà nhiều người truyền tai nhau khi nói về K-Town trong hành trình tìm kiếm sản phẩm đầu tư tại thị trường phía Đông thủ đô.

Chuyển về kinh doanh tại K-Town vào tháng 4, ngay từ thời điểm phố Hàn ra mắt, anh Trần Văn Long (46 tuổi, Hà Nội) – chủ một thương hiệu ẩm thực, cho biết, từ lúc khai trương đến nay, lượng khách ổn định, riêng các ngày cuối tuần hay vào cao điểm sự kiện lớn, cửa hàng luôn phải tuyển thêm người.

"Như lễ hội Korea Travel Festa ngày 25-26/5 vừa qua, nếu không có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực bán hàng ăn uống, chắc tôi xoay không nổi", anh Long chia sẻ.

Thực tế, từ sự kiện ra mắt, K-Town đã là nơi tổ chức loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật, mang về cho "vũ trụ giải trí" Grand World hàng ngàn lượt khách, và mang lại cho những shop thương mại nguồn thu gấp 2, 3 lần so với ngày thường.

"Ở K-Town thì không lo vắng khách" – anh Long nói. Dễ hiểu, khi K-Town nằm tại Grand World, trong lòng Ocean City, nơi có ngàn tiện ích vui chơi giải trí hấp dẫn. K-Town vừa thừa hưởng lượng khách hiện hữu với hơn 70 nghìn cư dân Ocean City, vừa đón đầu dòng khách du lịch đổ về các đại tiện ích như The Venice, Little Hong Kong, tổ hợp công viên nước VinWonders Water Park, VinWonders Wave Park…

Phố Hàn K-Town đang là điểm đến hấp dẫn đông đảo các tín đồ Hallyu.

K-Town cũng sở hữu một mô hình đầu tư độc đáo, mang bản sắc riêng. Phố chuẩn Hàn được ví như một Hàn Quốc thu nhỏ - nơi mọi tín đồ Hallyu phải tìm về để có cơ hội trải nghiệm muôn vàn sắc màu văn hóa xứ kim chi. Nơi đây có không gian được mô phỏng chân thực, sinh động kiến trúc từ truyền thống đến hiện đại của Hàn Quốc, tạo nên điểm check-in "xuyên không" hấp dẫn giới trẻ. Trong không gian đó, hơn 200 shop thương mại tại K-Town đã được lấp đầy, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách từ ẩm thực, đến thời trang, mua sắm, làm đẹp, vui chơi giải trí với nhiều thương hiệu chuẩn Hàn.

Quy hoạch ngành hàng đa dạng, phong phú, lại có sự hỗ trợ của Vincom Retail - bảo chứng thương hiệu 20 năm phát triển, vận hành bất động sản bán lẻ, uy tín số 1 Việt Nam, càng mang lại tiềm năng kinh doanh chắc thắng cho giới đầu tư.

K-Town đang trở thành điểm đến hot nhất trong lòng "vũ trụ giải trí" Grand World.

Hiện đang có hơn 600 thương hiệu kinh doanh tại Grand World, mang đến cho nơi đây hơn 6 triệu lượt khách tính từ thời điểm ra mắt (cuối tháng 12/2023) đến hết quý II/2024. Cao điểm mùa hè năm nay, K-Town - mảnh ghép phương Đông trong lòng "vũ trụ giải trí" này được dự đoán sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích.