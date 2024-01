Chiều 6/1, tại hội trường tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ tổng kết, bàn giao 200 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.



Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu trong lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Trước đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn xây dựng 200 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở vùng bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình tại tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện triển khai nhiệm vụ, năm 2023, Công an tỉnh Bắc Kạn đã huy động sự vào cuộc của hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, các hộ gia đình tham gia san gạt, làm nền móng, chuyển vật liệu và xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho đại diện các hộ dân tại lễ trao tặng. Ảnh: Chiến Hoàng.

200 ngôi nhà xây dựng theo mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an có diện tích 40m2 với kinh phí xây dựng mỗi nhà là 55 triệu đồng được thực hiện đảo đảm tiêu chí "ba cứng", hoàn thiện, bàn giao theo hình thức "chìa khóa trao tay".

Bằng sự nỗ lực của Công an tỉnh Bắc Kạn, chưa đầy 2 tháng 200 ngôi nhà Đại đoàn kết đã được Công an tỉnh Bắc Kạn hoàn thành, sớm hơn 1 tháng so với tiến độ của Bộ Công an giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bắc Kạn vẫn còn nhiều hộ nghèo cần sự giúp đỡ, nhất là ở vùng bị ảnh hưởng của tổ chức Dương Văn Mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình (người thứ 7 từ phải sang) trao Bằng ken cho 10 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện chương trình làm 200 nhà cho hộ nghèo ở Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, các hộ dân được hỗ trợ nhà có thể yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không tin, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, các hoạt động lôi kéo, kích động tham gia tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, các tà đạo của đối tượng xấu.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao chìa khóa tượng trưng cho 10 hộ dân đại diện cho các hộ gia đình được hỗ trợ nhà. Bộ Công an cũng đã trao tặng thêm 200 suất quà cho các hộ dân được hỗ trợ nhà.

Cũng trong dịp này, Bộ Công an trao bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn trao bằng khen tặng cho 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện chương trình làm 200 nhà cho hộ nghèo ở Bắc Kạn.