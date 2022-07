Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về việc trang bị tàu bay cho Cảnh sát cơ động

Cụ thể, 5 luật này gồm: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Thi đua khen thưởng, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Về Luật Cảnh sát cơ động, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, luật này thay thế Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương và 33 điều. Trong đó, Chương II quy định việc vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân để chống khủng bố, giải cứu con tin; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin thêm về quy định trang bị tàu bay cho Cảnh sát cơ động. Ảnh: LK

Chương này cũng quy định việc huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự; hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động; điều động cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động…

Cũng tại buổi họp báo, thông tin thêm về quy định trang bị tàu bay cho lực lượng cảnh sát cơ động, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, việc trang bị tàu bay cho cảnh sát cơ động nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết các tình huống khẩn cấp liên quan tới chức năng của lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng.

Ví dụ như các tình huống khẩn cấp trong cứu nạn, cứu hộ, thiên tai địch hoạ, tai nạn đổ sụp công trình và cảnh sát cơ động được phép sử dụng tàu bay để thực hiện nhiệm vụ đó.

Bên cạnh đó, cảnh sát cơ động theo quy định của luật được sử dụng máy bay để tuần tra, trinh sát, cơ động chuyển quân chiến đấu, vận chuyển trang thiết bị vũ khí, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ công tác.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, trước khi Luật Cảnh sát cơ động ra đời, quy định về việc trang bị tàu bay cho cảnh sát cơ động đã được quy định tại Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và Nghị định 77 của Chính phủ, trên cơ sở đó Bộ Công an đã tiếp tục phát triển quy định này.

Bộ Công an cũng đã có quyết định thành lập Trung đoàn Không quân Công an nhân dân để bước đầu tính toán về việc xây dựng lực lượng này là lực lượng hàng không chuyên dụng cho cảnh sát cơ động.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng cho biết, việc mua sắm các loại phương tiện bay phục vụ cho cảnh sát cơ động cũng đã được báo cáo các cấp có thẩm quyền, tuy nhiên cần có thời gian để hoàn thiện.