Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trận Quốc Tỏ và đoàn công tác làm việc tại Lào Cai

Ngày 27/6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công an xã Cốc San, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.