Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng: Sắp xây dựng cơ sở dữ liệu chống lừa đảo trực tuyến quốc gia

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định năm 2022 là năm bảo vệ an toàn thông tin của người dân trên không gian mạng.

Nội dung này được trao đổi tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022” với chủ đề “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn”, do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức - vừa diễn ra hôm nay (24/11).



Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh rằng chuyển đổi số là đưa các hoạt động thường nhật lên môi trường số và an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết để quá trình chuyển đổi số nhanh hơn và bền vững hơn. Đồng nghĩa với việc cần phải bảo vệ hơn 3.000 hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, hoạt động trên không gian mạng của 100 triệu người dân, gần 1 triệu doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, 26 triệu hộ gia đình, 14.000 cơ sở y tế, 44.000 trường học,...

Vì vậy, bảo đảm an toàn không gian mạng và an toàn cho các tổ chức, người dân trên không gian mạng là trách nhiệm của tất cả bộ, ngành, địa phương theo nguyên tắc là "thực sao - ảo vậy" - nghĩa là cơ quan quản lý lĩnh vực nào trong đời thực thì cũng có trách nhiệm quản lý nội dung đó trên không gian mạng, toàn xã hội vào cuộc mới giải quyết căn cơ vấn đề trên không gian mạng.

Thống kê trung bình năm 2021, mỗi người dân Việt Nam dành khoảng 7 tiếng mỗi ngày để trực tuyến trên internet. Tuy nhiên, nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin của người dân còn hạn chế. Vì vậy, tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân và người dân bị lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng thời gian qua là vấn đề nhức nhối. Theo thống kê, trong 2 năm 2019 và 2020, việc mua bán trái phép trên thị trường chợ đen lên tới gần 1.300 GB dữ liệu, chứa hàng tỉ thông tin về các cá nhân của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định năm 2022 là năm bảo vệ người dân trên không gian mạng. Vì vậy, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Trong 10 tháng đầu năm, đã chặn 2.063 website vi phạm, trong đó có 1.255 website lừa đảo. Bảo vệ 3,8 triệu người dân (gần 6% người dùng internet) trước các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng Cơ sở dữ liệu chống lừa đảo lực tuyến quốc gia để các tổ chức, cá nhân có thể truy vấn, khai thác, đóng góp dữ liệu chống lừa đảo trực tuyến kịp thời; cung cấp các công cụ tự kiểm tra và bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng.

Cùng với cơ sở dữ liệu quốc gia này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển các ý tưởng, giải pháp an toàn thông tin mạng sáng tạo xuất sắc, phục vụ lợi ích quốc gia và bảo vệ người dân trên không gian mạng.

"Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi Hiệp hội, các doanh nghiệp an toàn thông tin mạng hãy chung tay cùng Bộ trong quá trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng" - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

76% tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ nhân lực an toàn thông tin

Ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) - cho biết, trong năm 2022, cứ 4 tổ chức, doanh nghiệp thì có 1 đã từng gặp tình trạng bị gián đoạn hệ thống, dịch vụ bị tấn công mạng. Đây là kết quả từ khảo sát 135 tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam về công tác đảm bảo an toàn thông tin do VNISA thực hiện.

Chủ tịch VNISA nêu kết quả khảo sát cho thấy 68% tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin để đáp ứng yêu cầu hàng năm.

Theo đó, cứ 4 tổ chức, doanh nghiệp thì có 1 đơn vị từng bị gián đoạn hệ thống - dịch vụ, bị tấn công mạng trong năm 2022; 76% tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ nhân lực an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu hiện tại.

Có đến 87% tổ chức, doanh nghiệp lo ngại về yếu tố con người, 58% đơn vị lo ngại về điểm yếu tố công nghệ và 47% lo sợ về lỗ hổng quy trình. Đặc biệt, 68% tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin để đáp ứng yêu cầu hàng năm.

"Để thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia,vấn đề đảm bảo an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết, không thể tách rời, đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan, doanh nghiệp và đòi hỏi cộng đồng an toàn thông tin phải cùng chung tay đề ra các giải pháp thực hiện" - Chủ tịch VNISA nhấn mạnh.

Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng để bảo đảm giảm sự cố mất an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng, Cục An toàn thông tin, Hiệp hội An toàn thông tin đã thành lập Liên minh Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng. Liên minh có sự tham gia của 8 doanh nghiệp, gồm: Viettel, VNPT, MobiFone, CMC, BKAV, VNG, Tiktok và Cốc Cốc.

Liên minh Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân sẽ thiết lập kênh truyền tải, phổ biến các nội dung về an toàn thông tin để mọi người có thể xem, biết và có thêm nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Đại diện Liên minh, ông Trần Đăng Khoa - Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin - cho hay, với người dùng Internet, vấn đề cốt lõi là cần có kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin khi tham gia môi trường mạng, do đó thời gian tới các thành viên Liên minh sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn thông tin cho người dân theo các tiêu chí rộng, thường xuyên, dễ hiểu và ấn tượng.

Thời gian tới, Liên minh sẽ chuẩn bị nội dung tuyên truyền để cung cấp miễn phí cho tất cả cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hỗ trợ họ tuyên truyền trong nội bộ đơn vị mình. Và đặc biệt, Liên minh sẽ thiết lập kênh truyền tải, phổ biến các nội dung về an toàn thông tin để mọi người có thể xem, biết và có thêm nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.