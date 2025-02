Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tối 9/2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng là địa phương thứ 3 Thủ tướng tới làm việc trong chuyến công tác hai ngày 8-9/2, sau tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là lần thứ 4 từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ vào làm việc với thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết các cuộc làm việc của Thủ tướng đã giúp thành phố tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo cụ thể hóa nhiều định hướng để thành phố phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, về mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách, trước khi có chủ trương của Trung ương và Chính phủ thì Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng vào tháng 11/2024 đã xác định năm 2025 phấn đấu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách tăng trên 15% với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết tới đây (trong quý I, II/2025) sẽ có những dự án lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng trên 150.000 tỷ đồng, như: Dự án nghỉ dưỡng quốc tế Làng Vân trên 44 nghìn tỷ đồng; tổ hợp Công viên Châu Á trên 43 nghìn tỷ đồng; các công trình, dự án của tập đoàn FPT trên 5 nghìn tỷ đồng; một số dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, ven sông và khu vực bán đảo Sơn Trà hơn 60 nghìn tỷ đồng; dự án khu công nghệ thông tin của Tập đoàn Viettel trên 2 nghìn tỷ đồng…. Sân vận động Chi Lăng sẽ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và việc giải phóng mặt bằng trước ngày 30/4; đủ điều kiện để đấu giá trong năm 2025.

Thành phố đang tiếp tục rà soát, đề xuất tháo gỡ tiếp một số dự án lớn như phần diện tích 181 ha, 29 ha tại khu vực lấn biển Thuận Phước theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố" (Đề án 153) cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Riêng đoạn cao tốc qua Đà Nẵng đã tháo gỡ xong các vướng mắc từ công tác giải phóng mặt bằng đến vật liệu và sẽ hoàn thành, thông xe trong tháng 8/2025.

Về triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, cơ bản thành phố đã hoàn thành việc ban hành các Nghị quyết của HĐND thành phố để triển khai và đã tạo sự quan tâm, thu hút của các nhà đầu tư, đặc biệt sau khi thành phố khánh thành đưa vào sử dụng Công viên Phần mềm số 2 với diện tích 92.000 m2 (Thủ tướng Chính phủ đã đi thăm) đã thu hút được nhiều công ty trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thành phố đã hoàn thành hồ sơ để đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Khu thương mại tự do và đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định lấy ý kiến của các bộ, ngành (phấn đấu tháng 3 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng kế hoạch). Thành phố đã triển khai lập các dự án kết nối hạ tầng các phân khu thương mại tự do bằng đầu tư công, còn trong khu thì do nhà đầu tư chiến lược đầu tư.

Về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực tại Đà Nẵng, hiện nay, thành phố đang tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2025. Đồng thời, chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực và kêu gọi nhà đầu tư chiến lược đầu tư kết cấu hạ tầng trung tâm tài chính.

Về Cảng Liên Chiểu, cuối năm nay sẽ xong phần hạ tầng dùng chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thành phố đang tích cực cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tham mưu cấp có thẩm quyền chọn được nhà đầu tư chiến lược đáp ứng với các tiêu chí theo Nghị quyết của Quốc hội và có đủ năng lực điều kiện thực tế để xây dựng Cảng Liên Chiểu thành cảng trung chuyển quốc tế, hiện đại, là cảng xanh như kết luận của Thủ tướng.

Thủ tướng cho ý kiến giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp thành phố triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tăng tốc, bứt phá - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bí thư Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố đang rất chủ động, tích cực triển khai với các mục tiêu cao hơn Nghị quyết số 57-NQ/TW và có 19 chỉ tiêu ngoài Nghị quyết số 57-NQ/TW phù hợp với thực tiễn thành phố trên nền tảng hạ tầng, cơ chế, chính sách đã có, nhất là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Dự kiến thành phố sẽ đầu tư 500 tỷ đồng để xây dựng không gian đổi mới sáng tạo sẽ khởi công trong năm nay, không chờ Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia ở miền Trung; tập trung sửa đổi các nghị quyết của HĐND thành phố về thu hút nhân tài, đầu tư các phòng thí nghiệm.

Cùng với đó, Đà Nẵng đẩy nhanh công tác chuyển đổi số; theo công bố vừa qua của Bộ Thông tin và Truyền thông thì Đà Nẵng có năm thứ 4 liên tiếp công nhận đứng đầu cả nước về chuyển đổi số và kinh tế số đạt 22,4% GRDP, dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên 95%.

Thành phố đang tích cực huy động các nguồn lực xã hội để làm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ như: Tổ hợp Công viên Châu Á, Tổ hợp Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Dự án Dòng sông ánh sáng, đại lộ Phan Đăng Lưu… Tháo gỡ khó khăn để triển khai các tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế… tạo ra diện mạo mới thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Đà Nẵng nêu một số kiến nghị liên quan đến việc rút ngắn các trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để đến khoảng tháng 9-10/2025 có thể khởi công được phần bến cảng Liên Chiểu; lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tại khu thương mại tự do để làm logistics và công nghiệp hàng không, dịch vụ thương mại, bổ sung thêm một số chính sách có tính vượt trội để thu hút nhà đầu tư vào khu thương mại tự do; bổ sung nhà máy nhiệt điện LNG vào quy hoạch điện VIII cho phù hợp với quy hoạch Cảng Liên Chiểu (có bến cảng xăng dầu); khẩn trương triển khai kho hàng hóa và mở rộng nhà ga T1, cấp slots cho hãng Emirates bay đến sân bay Đà Nẵng…

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu ý kiến, phản hồi về các đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng, kết luận cuộc làm việc kết thúc lúc gần 23h đêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng năm mới, chúc Đà Nẵng đạt thành quả năm 2025 cao hơn năm 2024, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống năng động, sáng tạo trong năm 2025-kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố.

Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, hoàn thành trong tháng 2 để đi vào vận hành từ tháng 3, đồng thời tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hoan nghênh thành phố chủ động xây dựng không gian đổi mới sáng tạo và khánh thành Công viên Phần mềm số 2, Thủ tướng chỉ đạo Đà Nẵng xây dựng kế hoạch, tiên phong triển khai tích cực, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06.

Cùng với đó, Đà Nẵng xây dựng kế hoạch kịch bản tăng trưởng đạt mức 2 con số; các quận, huyện, các doanh nghiệp, lĩnh vực liên quan cũng phải nỗ lực cho mục tiêu này. Đồng thời, thành phố cần nỗ lực giải phóng mặt bằng liên quan dự án cao tốc Bắc – Nam, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 2 và chậm nhất tới ngày 30/8 phải hoàn thành đoạn tuyến cao tốc qua địa bàn.

Liên quan đến các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng, Thủ tướng cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã thống nhất việc xử lý nhiều nội dung; đề nghị Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương rà soát các dự án tồn đọng theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị và các công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng ủng hộ chủ trương xây dựng, bổ sung thêm một số chính sách vượt trội để thu hút nhà đầu tư vào khu thương mại tự do, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trên tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, đề xuất chính sách phù hợp hoàn cảnh cụ thể của đất nước để phát huy điều kiện rất thuận lợi của Đà Nẵng, làm nhanh trên cơ sở coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán, với tiến độ tháng 2 xong ở các bộ, ngành, tháng 3 xong ở Chính phủ để trình Quốc hội trong tháng 4.

Về cảng Liên Chiểu, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhanh nhất có thể để lựa chọn được nhà đầu tư thực sự xứng đáng. Về bổ sung nhà máy nhiệt điện LNG vào quy hoạch điện VIII, Thủ tướng đánh giá việc cung ứng năng lượng tại khu vực miền Trung hiện cơ bản đáp ứng, do đó cần tính toán kỹ việc bổ sung quy hoạch này, bảo đảm phù hợp, hài hòa giữa các vùng miền trên cả nước, có ưu tiên các địa bàn khó khăn, khai thác hiệu quả một số mỏ khí.

Thủ tướng nêu rõ chủ trương xây dựng sân bay Chu Lai (Quảng Nam) cấp 4F – cấp cao nhất, việc di chuyển tới Đà Nẵng cũng thuận lợi, do đó cần tính toán việc mở rộng nhà ga tại sân bay Đà Nẵng phù hợp; đồng thời Cục Hàng không Việt Nam cấp ngay slots cho hãng Emirates bay đến sân bay Đà Nẵng, không để chạy chọt, chống tiêu cực, tham nhũng.