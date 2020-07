Thủ tướng đề nghị EU sớm bỏ thẻ vàng với thủy hải sản Việt Nam

Trong hội đàm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, phát huy tối đa các lợi ích mà Hiệp định có thể mang lại cho hai bên, đóng góp vào thúc đẩy tự do hóa thương mại, hợp tác, liên kết tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, góp phần phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đang chịu tác động sâu sắc từ đại dịch Covid-19.



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Hiệp định EVFTA là cơ hội vàng giúp hai bên đẩy mạnh hợp tác và cùng phát triển. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội, Việt Nam đề nghị Ủy ban Châu Âu phối hợp nâng cao năng lực thực thi Hiệp định EVFTA và đẩy mạnh truyền thông đến các thành phần và đối tác liên quan của hai bên; thúc đẩy các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và gỡ bỏ thẻ vàng đối với các mặt hàng thủy hải sản Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Chủ tịch EC nhấn mạnh EU coi trọng hợp tác với Việt Nam về mọi mặt, đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; chia sẻ tầm nhìn của EU về hợp tác đa phương hướng tới phát triển bền vững, thúc đẩy hòa bình, an ninh toàn cầu và khu vực dựa trên luật lệ, cũng như mong muốn của EU tham gia tích cực hơn nữa vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, hướng tới mở rộng quan hệ hợp tác ASEAN - EU.

EU là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu thứ hai và là nhà đầu tư thứ năm của Việt Nam.



Chủ tịch EC bày tỏ khâm phục trước thành công của Việt Nam trong kiểm soát dịch Covid-19; nhất trí hai bên tiếp tục chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh Covid-19 và phối hợp hỗ trợ công dân của nhau, tạo thuận lợi và từng bước khôi phục việc trao đổi đi lại giữa Việt Nam và EU.

Chủ tịch EC chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, an ninh, tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982 và đảm bảo tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải quan trọng kết nối EU và khu vực.

Hiệp định EVFTA sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, mở ra những cơ hội và triển vọng to lớn đưa quan hệ Việt Nam - EU lên tầm cao mới, đồng thời là sự kiện có ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU (1990 - 2020).

Việc ký và thực thi Hiệp định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đưa Việt Nam trở thành đối tác hàng đầu của EU trong ASEAN và là một trong những nước Châu Á - Thái Bình Dương mà EU có quan hệ sâu rộng nhất cả về chính trị, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, môi trường, năng lượng bền vững và an ninh quốc phòng.

Thời gian qua, Việt Nam và EU cũng đã ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA), Hiệp định khung về việc Việt Nam tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA), Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT).