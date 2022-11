Trong bài diễn văn quan trọng tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân một người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trọn đời cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời đồng chí Võ Văn Kiệt là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng và mãi mãi noi theo".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài diễn văn quan trọng tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022). Ảnh: V.L

"Nhớ về đồng chí Võ Văn Kiệt, chúng ta nguyện học tập và làm theo phong cách, đạo đức của đồng chí, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay, hãy ra sức học tập, noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt và các vị cách mạng tiền bối, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, giữa Trung ương và địa phương, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phấn đấu xây dựng thành công một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hơn 35 năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển và hoàn thiện.

Tính đến năm 2022, quy mô nền kinh tế ước đạt gần 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.000 USD, quy mô thương mại khoảng 750 tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Việt Nam từ một nước không đủ lương thực cho tiêu dùng, trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông, lâm nghiệp đứng hàng đầu thế giới.

Về đối ngoại, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 190 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của nhiều tổ chức quốc tế như: Hai lần được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (khóa 77); thành viên Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, ASEM, WTO... Việt Nam đã ký kết 15 Hiệp định thương mại tự do với trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: V.L

Về văn hóa - xã hội, nước ta xây dựng xã hội văn minh, nhân văn hướng về con người, thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình "xóa đói giảm nghèo", "nước sạch nông thôn", "xây dựng nông thôn mới"...

Về giáo dục - y tế, chương trình "xóa nạn mù chữ, phổ cập trình độ tiểu học cho toàn dân" đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 92%, tiến tới mục tiêu 100% người dân được hưởng bảo hiểm.

Về quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, biển đảo, bảo vệ vững chắc biên giới lãnh thổ của Tổ quốc; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, Việt Nam đã kiểm soát đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của tình hình thế giới như: Xung đột quân sự Nga - Ukraine; khủng hoảng năng lượng và lạm phát toàn cầu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gây thiên tai bão lũ ở miền Trung... nhưng Việt Nam vẫn là nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất khu vực Đông Nam Á và nằm trong số ít các quốc gia đạt mức tăng trưởng cao trên thế giới (khoảng 8% năm 2022).

Cũng tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Phạm Chánh Trực – nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương, người có thời gian dài làm việc với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt bày tỏ: "Trong kháng chiến, đồng chí Võ Văn Kiệt để lại nhiều dấu ấn trong những bước ngoặt của cuộc đấu tranh giải phóng, góp phần cùng lãnh đạo Trung ương Cục Miền Nam, Khu ủy Sài Gòn Gia Định, Khu ủy miền Tây Nam Bộ trong các phong trào, chiến dịch phản công, chiến dịch... Sau khi giải phóng, đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND TP.HCM, trung tâm sản xuất công nghiệp miền Nam và đầu mối lưu thông hàng hóa của cả nước, xuất nhập khẩu".

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long. Ảnh: V.L



"Thời điểm mới giải phóng, TP.HCM đứng trước nhiều nguy cơ, đồng chí Võ Văn Kiệt đã xông pha vào trận tuyến mới với nhiều công trình, sự kiện nổi bật như: Chạy gạo cứu đói, chỉ đạo ra quân 10.000 thanh niên, xây dựng công trình thủy điện Trị An không có vốn ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, đồng chí còn làm các chương trình ở ĐBSCL như khai thác Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và công trình đường dây tải điện Bắc Nam 500kV, đường Trường Sơn công nghiệp hóa" - ông Trực kể lại.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Phó bí thư Đoàn thanh niên Công an Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ: "Bác Võ Văn Kiệt đã từng nhắn nhủ "Vinh dự thuộc về những người tuổi trẻ sớm nhận ra mình, dám lên đường, thắng mọi khó khăn gian khổ, cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc". Chúng cháu nguyện sẽ luôn đi đầu trong học tập, noi theo bác ở tinh thần "tự học"; hăng say trong lao động, sáng tạo để làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số với khát vọng cháy bỏng là góp phần đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, hòa nhịp cùng dòng chảy thời đại của bạn bè quốc tế".