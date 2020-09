Thủ tướng gửi thư khen Bộ Công an, Công an Hà Nội phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao

Trong thư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc trong phá án của lực lượng Công an, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cùng với chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo dựng uy tín của lực lượng Công an Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Công an TP.Hà Nội nhận Quyết định khen thưởng của Bộ Công an đối với Công an TP.Hà Nội trong vụ án triệt phá nhóm lừa đảo hàng nghìn người qua mạng.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Bộ Công an nói chung, Công an TP.Hà Nội nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, Thủ tướng tin tưởng rằng, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục đạt được những chiến công, thành tích to lớn hơn trên các mặt công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó.