Thủ tướng kỳ vọng đột phá hợp tác kinh tế nông nghiệp với New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính với sản phẩm của Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm của New Zealand (Plant and Food Research - PFR) ở thành phố Auckland.

PFR New Zealand có chức năng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy sự phát triển của ngành cây trồng, hải sản, thực phẩm… thông qua việc áp dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Cơ sở này có trình độ chuyên môn cao hàng đầu thế giới, mang đến những giải pháp sáng tạo trong ngành nông nghiệp kỹ thuật cao.

Tại Việt Nam, Trung tâm hợp tác với người nông dân, các nhà khoa học, các công ty thực phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ; tập trung vào các dự án nhằm mục tiêu tăng sản lượng, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh của các cây trồng, thông qua nghiên cứu và sản xuất các giống cây trồng mới chất lượng cao, sử dụng các công nghệ sau thu hoạch, chế biến mới, mang lại lợi ích nhiều hơn cho nông dân và doanh nghiệp.

Trong đó có một số dự án tiêu biểu như: Dự án hỗ trợ phát triển ngành chanh dây xuất khẩu của Việt Nam; dự án phát triển ngành sản xuất thanh long và cải thiện thu nhập của nông dân sản xuất nhỏ; sản xuất rau an toàn theo quy trình GAP và xây dựng thương hiệu rau an toàn đưa ra thị trường; phát triển chuỗi cung ứng xuất khẩu quả bơ, với các giải pháp cải thiện vườn ươm để giảm bệnh tật ở cây trưởng thành…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi đến thăm Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thăm Trung tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng với cảnh quan sạch, đẹp của đất nước New Zealand, đặc biệt là hệ thống cây xanh; đánh giá cao những thành tựu nghiên cứu, phát triển của Trung tâm và kết quả hợp tác với Việt Nam trong các ngành hàng xuất khẩu có lợi thế của Việt Nam như thanh long, bơ theo hướng sạch, bền vững, chất lượng cao.

Từ kết quả hợp tác, Thủ tướng cho rằng tuy khoảng cách địa lý giữa hai nước xa xôi nhưng tình cảm lại gần gũi, "từ trái tim tới trái tim" và mang lại hiệu quả, lợi ích cụ thể cho nhân dân hai nước.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hiện nay hai nước là Đối tác Chiến lược của nhau và đang hướng tới mức cao hơn.

Hai bên cùng tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong chuyến thăm của Thủ tướng tới New Zealand lần này, hai bên sẽ trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương như thương mại, đầu tư, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp… ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Hai bên có những lợi thế có thể bổ sung cho nhau, khi New Zealand đất rộng người thưa còn Việt Nam "đất chật người đông" hơn; cả hai nước đều có nền văn hóa, ẩm thực phong phú, bản sắc…

Đây là những cơ sở, nền tảng quan trọng để các tổ chức, doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác đầu tư, trong đó nghiên cứu, sản xuất nông sản và chế biến thực phẩm là lĩnh vực quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác đã đạt được; đồng thời tăng tốc hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn, đặc biệt là tạo đột phá trong hợp tác về kinh tế nông nghiệp; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của các bạn New Zealand; cho biết Việt Nam luôn chào đón các bạn tới thăm để hiểu về đất nước con người Việt Nam, hiểu về tiềm năng, cơ hội và thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam.