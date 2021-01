Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Từ sáng sớm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, lãnh đạo một số bộ, ngành, TP. Hà Nội đã tham dự và cắt băng khánh thành và gắn biển công trình kết nối đường Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ngoài ra, nhân dịp này, Hà Nội cũng tổ chức khởi công dự án cầu Vĩnh Tuy-giai đoạn 2. Công trình có thiết kế với hình dáng tương tự cầu giai đoạn 1, gồm 4 làn xe lưu thông, có tổng mức đầu tư 2.538 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được xây dựng về phía hạ lưu sông Hồng.

Dự án kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 6/1/2020, dài gần 1,5 km, chiều rộng mặt đường từ 33-51 m.

Công trình được xem là cầu nối phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Cổ Linh (Long Biên - Thạch Bàn), góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.