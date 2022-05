Thủ tướng Nhật Bản Kishida rất coi trọng quan hệ với Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: VGP.

Bà Ono cho biết: Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều tối 30/4, Thủ tướng Kishida Fumio tới Hà Nội và tham dự cuộc chiêu đãi của Thủ tướng Phạm Minh Chính.



Sáng nay Thủ tướng Kishida đã viếng Lăng Bác, tham dự lễ đón chính thức, trồng cây lưu niệm, dự hội đàm, trao đổi văn kiện hợp tác và cùng Thủ tướng phạm MInh Chính họp báo.

Thủ tướng Hội thảo hợp tác đổi mới công nghệ và chuyển đổi số, ăn trưa với Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, tiếp theo sẽ hội đàm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định; Thủ tướng Kishida rất coi trọng quan hệ hai nước

Bà cho biết, Thủ tướng đã thảo luận với lãnh đạo Việt Nam về hợp tác chuyển đối số, hợp tác công nghệ, giao lưu con người. Thủ tướng Kishida phát biểu hoan nghênh 2 bên thống nhất việc gửi thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

Hai Thủ tướng thảo luận đã thảo luận các vấn đề cộng đồng quốc tế cùng quan tâm. Nhật Bản sẽ hỗ trợ để Việt Nam cắt giảm phát thải carbon, hỗ trợ Việt Nam xây dựng vệ tinh quan sát trái đất.

Về an ninh quốc phòng, Thủ tướng Nhật cho biết sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam về xây dựng an ninh mạng cho quân đội Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực phòng vệ và an toàn trên biển.

Thủ tướng Kishida cũng đã phát biểu về tình hình khu vực và quốc tế. Hai bên trao đổi thẳng thắn về tình hình Ukraine. Thủ tướng Kishida hoan nghênh Việt Nam hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Hai bên trao đổi và phản đối mạnh mẽ nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. Thủ tướng Kishida khẳng định hợp tác với Việt Nam trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tình hình Myanmar

Thủ tướng Kishida khẳng định không chấp nhận việc ép buộc về kinh tế và hành vi thương mại không lành mạnh.

Hai bên đã trao đổi về Quỹ phát triển trong hợp tác Nhật Bản Mekong. Hai Thủ tướng thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ về phát triển đồng bằng sông Mekong.

Năm 2023 sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam và Nhật Bản - ASEAN. Thủ tướng Kishida đã trao đổi cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc mở ra thời đại mới hướng tới kỷ niệm 50 năm - dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, chuyến thăm của Thủ tướng Kishida là bước đệm hướng tới việc kỷ niệm đó.

Bà Ono cho biết thêm, hai bên đã thảo luận về việc hợp tác tư nhân trong các lĩnh vực khác như cắt giảm carbon, chuyển dịch năng lượng. Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.

Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, hai bên sẽ nỗ lực hoàn thành các tuyến đường sắt đô thị. Hai bên sẽ dựa vào khảo sát của JICA và khu cầu của Việt Nam để nghiên cứu các dự án phù hợp với sự phát triển của Việt Nam. Có nhiều trao đổi trong khối tư nhân về việc này và bà Ono kỳ vọng, với những dự án được triển khai trong khối tư nhân này, Nhật Bản sẽ có những hỗ trợ thiết thực nhất với Việt Nam.