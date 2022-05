Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần thêm các chính sách thuận lợi hơn để Việt kiều đóng góp cho đất nước

Sáng ngày 17/5 theo giờ địa phương, tại San Francisco, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi ăn sáng làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ một số doanh nghiệp Việt kiều trong lĩnh vực tài chính và công nghệ - Ảnh: VGP.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Đảng, Nhà nước đã xác định dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một động lực quan trọng, một đột phá phát triển đất nước trong giai đoạn tới đây.

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu đóng góp, hiến kế Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi, góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, có khả năng chống chịu cao hơn, vượt qua mọi thách thức để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Tại cuộc gặp, ông Sang Nhin - Chủ tịch, đại diện cho Công ty Westcoast Precision Inc, đánh giá cao thành công chuyến công tác của Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam. Nhắc lại câu nói của người Mỹ "I have a dream" (Tôi có một giấc mơ), ông bày tỏ mong muốn đóng góp để "công nghệ hóa" đất nước – đây là yếu tố then chốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Ông cũng đánh giá cao những phát biểu của Thủ tướng về tầm nhìn phát triển các địa phương và đất nước, được chứng minh qua bài học thành công của Quảng Ninh. Westcoast Precision Inc đã hoạt động gần 30 năm trong lĩnh vực cơ khí chính xác, vật liệu bán dẫn phục vụ quốc phòng… Ông trình bày nhiều đề xuất về các hoạt động hợp tác, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, khẳng định vai trò hàng đầu của nguồn lực con người, bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển mạnh mẽ của đất nước. "Tự hào với con người Việt Nam, chúng ta có thể làm được những gì mà chúng ta đã đặt ra", ông nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Yến, một nhà nghiên cứu có nhiều phát minh, sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ cao, cho biết đang cùng các kỹ sư Việt kiều trên toàn cầu triển khai một dự án về internet vạn vật (IoT), ứng dụng trí tuệ nhân tạo để áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam.

Trong quá trình này, bà nhận thấy giới trẻ của Việt Nam có trình độ và tinh thần rất cao, "khó mấy cũng làm", và điều này khiến bà rất tự hào. Bà cho rằng, nếu kết nối tốt hơn nữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước sẽ tạo ra sức mạnh to lớn hơn cho phát triển đất nước.

Ông Don Lam, Chủ tịch tập đoàn Vinacapital góp ý về các chính sách thu hút nhân tài, quảng bá hình ảnh Việt Nam và các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước... tới các nhà đầu tư toàn cầu.

Khẳng định niềm tin vào sự phát triển đất nước, ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions (CWS) và Vietnam Waste Solutions (VWS) đề xuất, kiến nghị về một số dự án, chương trình cụ thể đang triển khai trong nước.

Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, thiết lập cơ chế làm việc trực tuyến để có thể trao đổi thuận lợi hơn với các Việt kiều, trong đó có Việt kiều tại bờ Tây Hoa Kỳ, nghiên cứu thêm các chính sách thuận lợi hơn cho Việt kiều đóng góp, cống hiến cho đất nước.

Ông đồng tình với các ý kiến cho rằng Việt Nam phải phát triển được các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim, chế tạo máy… Đồng thời, xác định con người là vốn quý nhất, phải phát huy tối đa trí tuệ, năng lực, phẩm chất con người Việt Nam.

Thủ tướng cũng giao các cơ quan liên quan xử lý các đề xuất, kiến nghị về các chương trình, dự án cụ thể tại Việt Nam.