Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.



Theo đó, Thủ tướng yêu cầu không được trì trệ làm chậm tiến độ các dự án trọng điểm ngành điện. Thủ tướng nhấn mạnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngành điện, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và cho phát triển kinh tế chung của đất nước,



Thủ tướng yêu cầu EVN, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan cần có quyết tâm cao nhất, làm hết trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuyệt đối không được trì trệ làm chậm tiến độ các dự án, đặc biệt là phải tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ, ngành liên quan, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Ngoài ra, Thủ tướng nêu rõ, yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với ngành điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo là phải bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện, không để xảy ra khủng hoảng năng lượng trong mọi tình huống. Đồng thời, phải phát triển ngành điện bền vững, hiệu quả, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: Dương Giang)

Về các kiến nghị cụ thể của EVN liên quan đến cơ chế đảm bảo cân bằng tài chính, Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi phí để giảm giá thành khai thác than trong nước, bảo đảm và xem xét việc tăng cường cung cấp đủ than cho sản xuất điện theo các hợp đồng đã ký kết, dứt khoát không để thiếu than, thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo thẩm quyền kiến nghị về cơ chế không bù giá công suất với các nhà máy thuỷ điện trong tháng 7/2022. EVN rà soát, báo cáo, đề xuất cụ thể với các bộ chức năng về phí môi trường rừng và thuế tài nguyên nước trong tháng 7 này.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật các vấn đề nhằm giải quyết, tháo gỡ về các khó khăn tài chính phát sinh của EVN do chi phí mua điện tăng cao và không tăng giá bán lẻ điện; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

Về kiến nghị mua điện, huy động các dự án điện gió và điện mặt trời đã đầu tư xây dựng xong không đủ điều kiện áp dụng biểu giá cố định đã hết hiệu lực, Thủ tướng cho biết, đã phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo cụ thể.

Theo đó, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng về vấn đề này, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp để giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn cũng như xây dựng cơ chế xây dựng quy định giá điện gió cho các dự án đầu tư mới theo cơ chế thị trường, cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm giá mua điện hợp lý và mức độ khuyến khích phát triển hợp lý theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, đặc biệt chú ý hài hòa lợi ích của nhà nước – nhà đầu tư – nhân dân.

Đồng thời, thực hiện đấu thầu, đấu giá theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm và "chạy" dự án, "xin cho" dự án...