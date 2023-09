ĐT nữ Việt Nam đánh mất quyền tự quyết

Ở 2 lượt trận đầu tiên bảng D môn bóng đá nữ, ĐT nữ Việt Nam lần lượt giành chiến thắng trước ĐT nữ Nepal 2-0 và ĐT nữ Bangladesh 6-1. Kết quả này giúp ĐT nữ Việt Nam đứng nhì bản, nhưng sẽ phải hết sức nỗ lực trước ĐT nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối nếu muốn có điểm số và hiệu số đủ tốt để trở thành 1 trong 3 đội nhì bảng có thành tích cao nhất để giành vé vào tứ kết.

ĐT nữ Nhật Bản tham dự ASIAD 2023 với đội hình không phải mạnh nhất khi nhiều trụ cột được nghỉ ngơi sau quãng thời gian thi đấu tại VCK World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, năng lực chuyên môn của ĐT nữ Nhật Bản vẫn vượt trội so với ĐT nữ Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam chơi rất nỗ lực nhưng không thể tránh khỏi thất bại trước ĐT nữ Nhật Bản. Ảnh: L.L (VOV)

Nếu giành được 1 điểm hoặc thua sát nút trước ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp. Chính vì vậy, HLV Mai Đức Chung đã sắp xếp đội hình chơi thấp và thiên về phòng ngự chặt chẽ.

Đội hình của ĐT nữ Việt Nam ra sân với những gương mặt xuất sắc nhất trong lực lượng đến Hàng Châu (Trung Quốc) như Kim Thanh, Thu Thương, Trần Thị Thu, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Hải Yến… với quyết tâm cao sẽ có được một kết quả tốt. Mặc dù vậy, khung thành của thủ môn Kim Thanh vẫn thường xuyên chao đảo trước các pha tấn công tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả của ĐT nữ Nhật Bản.

Trong hiệp một, ĐT nữ Nhật Bản có bàn mở tỷ số ở phút 19. Trong tình huống này, sau pha phá bẫy việt vị thành công, thủ quân Shiokoshi của ĐT nữ Nhật Bản đã dứt điểm chính xác, không cho thủ môn Kim Thanh có cơ hội cản phá.

Đến phút 24, ĐT nữ Nhật Bản có bàn nhân đôi cách biệt. Người lập công trong tình huống này vẫn là Shiokoshi với một pha đệm lòng đơn giản.

Trận thua đậm trước ĐT nữ Nhật Bản khiến ĐT nữ Việt Nam phải chờ đợi kết quả các trận đấu khác để biết có vào được tứ kết hay không. Ảnh: Đức Thiện (Bongdaplus)

Sang hiệp hai, ĐT nữ Nhật Bản vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình và chơi tấn công mạnh mẽ. Phút 51, ĐT nữ Nhật Bản có bàn thắng thứ 3 sau khi Chiba đánh đầu khá thoải mái từ cú đá phạt góc bên cánh phải. Phút 53, ĐT nữ Nhật Bản được hưởng phạt đền khi Hải Linh để bóng chạm tay trong vòng cấm và Wakisaka không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây khi Osawa nâng tỷ số lên 5-0 cho ĐT nữ Nhật Bản ở phút 69. Dù ĐT nữ Việt Nam không có dấu hiệu buông xuôi, nhưng rõ ràng trình độ giữa hai bên khá chênh lệch dẫn đến thế trận một chiều. Đến phút 77, Chiba hoàn thành cú đúp, khiến cách biệt giữa hai đội là 6 bàn. Ở phút 90+3, Osawa ấn định chiến thắng 7-0 cho ĐT nữ Nhật Bản.

Do ở trận đấu cùng giờ, ĐT nữ Nepal và ĐT nữ Bangladesh hòa nhau 1-1 nên ĐT nữ Việt Nam dù vẫn đứng nhì bảng D nhưng gặp bất lợi rất lớn về hiệu số bàn thắng-thua. Theo đó, do bảng C chỉ có 2 đội và ĐT nữ Singapore (nhì bảng) đã chắc chắn bị loại, ĐT nữ Việt Nam phải đọ thành tích với 3 đội nhì bảng A, B và E.

Vì kết quả giữa đội nhì bảng với đội cuối bảng ở những bảng có 4 đội không được tính khi xét thành tích tranh vé vào tứ kết, ĐT nữ Việt Nam chỉ có 3 điểm kèm theo hiệu số 2-7. Thành tích này khiến ĐT nữ Việt Nam kém hơn so với ĐT nữ Thái Lan (đã chơi xong tại bảng B, cũng có 3 điểm như ĐT nữ Việt Nam nhưng hiệu số bàn thắng-thua là 1-1).

Thất bại trước ĐT nữ Nhật Bản đã khiến cánh cửa đi tiếp gần như khép lại với ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: L.L (VOV)

Muốn có vé đi tiếp, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải chờ đợi kết quả có lợi từ các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18h30. Hiện tại, khả năng ĐT nữ Uzbekistan (đang có 3 điểm và đứng nhì bảng A với hiệu số 6-0) thua ĐT nữ Trung Quốc với cách biệt 12 bàn để xếp dưới ĐT nữ Việt Nam chỉ mang tính lý thuyết.

Tại bảng E, ĐT nữ Philippines (đang đứng nhì bảng với 3 điểm, hiệu số 4-6) và ĐT nữ Myanmar (xếp thứ 3 với 3 điểm, hiệu số 1-3) sẽ so tài trực tiếp để tranh vé nhì bảng chung cuộc của bảng đấu này. Bất kể kết quả trận đấu này ra sao, ĐT nữ Việt Nam cũng không thể có thành tích tốt bằng. Chính vì vậy, khả năng ĐT nữ Việt Nam sớm dừng chân tại vòng bảng là gần như chắc chắn.