Thừa Thiên Huế cảnh báo bão Trà Mi gây mưa lớn, nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của bão bão số 6 (bão Trà Mi), từ đêm 26/10 đến ngày 29/10, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm, mưa với cường độ lớn nhất tập trung trong ngày 27-28/10.

Hiện trường sạt lở kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) vào tháng 10/2020. Hiện vùng đồi núi xã Phong Xuân được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao. Ảnh: CTV.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà..., đồng thời gây ngập úng đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém ở một số huyện, thị xã và TP.Huế.

Trong ngày 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện khẩn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp tục cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi và các tuyến giao thông, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tính đến ngày 25/10, hầu hết các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều có các khu vực nguy cơ xảy ra trượt lở đất vùng đồi núi, sườn dốc các tuyến giao thông; sạt lở, xâm thực bờ sông, bờ biển, khi xảy ra mưa, bão.

Cụ thể, tại huyện Phong Điền, nguy cơ rất cao xảy ra trượt lở đất đá vùng đồi núi ở các xã Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu, thị trấn Phong Điền... và trượt lở đất đá ở các tuyến giao thông đường 71 từ Phong Xuân đi thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1…

Tại huyện Quảng Điền, nguy cơ cao sạt lở rất cao xảy ra ở sông Bồ đoạn qua các xã Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng An. Tại thị xã Hương Trà, nguy cơ sạt lở vùng gò đồi Bình Tiến (điểm sạt trượt tại thôn Đông Hòa), Hương Bình, Bình Thành (điểm sạt trượt tại thôn Tân Thọ), phường Hương Vân, Hương Văn.

Tại huyện A Lưới, nguy cơ sạt trượt các tuyến giao thông rất cao ở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Tru Pỉ (xã Hồng Thủy), khu vực UBND xã Quảng Nhâm (UBND xã Hồng Quảng cũ) và các xã Lâm Đớt, A Roàng, Hương Nguyên. Dọc Quốc lộ 49A qua các xã Phú Vinh (đèo A Co), Hương Nguyên, Hồng Hạ của huyện A Lưới cũng có nguy cơ sạt trượt rất cao…

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Trà Mi có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá, gây ngập úng đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: T.H.

Tại huyện Nam Đông, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở thôn Dỗi, thôn 1, thôn 2 của xã Hương Lộc; sạt lở đất đồi, đất bờ sông, lũ quét khu vực thôn Lập, thôn A Tin, xã Thượng Nhật.

Tại huyện Phú Lộc, xảy ra nguy cơ cao xói lở bờ biển đoạn qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, nhất là tiếp giáp 2 đầu kè Giang Hải; nguy cơ xâm thực vùng bờ biển đoạn qua các xã Vinh Hiền, Vinh Mỹ, Lộc Vĩnh...

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt.

Các chủ đập, đơn vị quản lý khai thác, chủ đầu tư công trình thủy điện, thủy lợi được giao tiếp tục kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở ven hồ và thượng, hạ lưu công trình đầu mối.

Đến ngày 25/10, toàn bộ 1.884 phương tiện tàu thuyền của ngư dân Thừa Thiên Huế với 10.685 lao động đã vào bờ trú tránh bão Trà Mi. Ngoài ra, 20 phương tiện tàu hàng với 166 thuyền viên cũng đã vào neo đậu an toàn tại các cảng biển ở Thừa Thiên Huế.